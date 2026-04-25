Un triplé de mérites pour les coopératives forestières de la Haute-Côte-Nord

La Côte-Nord a compté sur tous les tableaux lors du congrès annuel de la Fédération québécoise des coopératives forestières (FQCF) en récoltant les trois mérites qui récompensent ce qu’il y a de mieux dans le monde des coopératives forestières.

Le congrès annuel se tenait cette année à Rivière-du-Loup les 16 et 17 avril. Des représentants de la coopérative forestière La Nord-Côtière des Bergeronnes ainsi que du Groupe Boisaco étaient présents.

En plus d’être dans la salle, ils y ont remporté les mérites coopératif, excellence et relève. Et non, le jury n’a pas été payé préalablement pour cette belle coïncidence.

« On avait de belles candidatures à présenter et on est bien contents d’avoir eu les deux mérites », résume avec bonne humeur Julie Labille, responsable des communications pour le Groupe Boisaco.

Deux candidatures béton

Chez Boisaco, c’est le directeur général de Granulco, Karl Gauthier, et le président de Ripco, Benjamin Dufour, qui ont respectivement reçu les mérites coopératif et d’excellence.

Julie Labille le dit, le parcours de M. Gauthier a de quoi inspirer. « Il a contribué tout au long de sa carrière à développer énormément le Groupe Boisaco et les coopératives », raconte-t-elle.

Elle mentionne qu’il a participé à l’intégration des travailleurs de Granulco chez la coopérative des travailleurs forestiers de Sainte-Marguerite (COFOR), ainsi qu’à la création du groupe BNG éco modulaire.

Il a aussi participé à la création de Ripco, dont il a assuré la présidence pendant un certain temps. « Il a un parcours assez exemplaire dans l’organisation et il a contribué à faire rayonner les coopératives même au-delà des murs de Boisaco », se réjouit Mme Labille.

De son côté, Benjamin Dufour n’a pas chômé non plus depuis qu’il a commencé chez Boisaco en 1998.

Depuis 2023, M. Dufour occupe le poste de président de Ripco, la filière de litière équestre, et occupait le poste de directeur général de COFOR de 2012 à 2025.

« C’est quelqu’un de très assidu au travail, de très compétent et de très sérieux. Il connaît vraiment bien ses affaires et on pensait que c’était un candidat tout à fait évident pour le présenter aux mérites », avance Julie Labille.

« C’est toujours extrêmement gratifiant et c’est une fierté de voir que nos travailleurs sont bien représentés. Ils étaient très émus », ajoute-t-elle.

Le président de Ripco, Benjamin Dufour, a reçu le mérite d’excellence au congrès de la FQCF. Photo Facebook

Place à la relève

Pour le président de La Nord-Côtière, Alex Henry, le mérite relève arrive à point. « C’est une belle touche après quelques années de travail. C’est sûr que c’est plaisant à recevoir », laisse-t-il tomber.

Arrivé comme contrôleur financier en 2021, il est devenu administrateur de la coopérative en 2022.

En mai 2025, il a été élu président du conseil d’administration et il contribue activement à tous les projets de la coopérative en tant que gestionnaire et administrateur.

Parmi les derniers projets d’envergure de la coopérative, on y trouve l’acquisition du garage Jeannine Boulianne des Escoumins et la création du groupe BNG éco modulaire avec Boisaco et Éric Gagnon.

« Au niveau de la coopérative, on tente toujours de développer des projets et on se fait souvent approcher pour en démarrer d’autres », dévoile M. Henry.

« On ne sait jamais ce qui va se passer avec la foresterie et le régime forestier, donc on veut s’assurer de la stabilité à long terme de La Nord-Côtière », précise le lauréat.