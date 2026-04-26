Anxiété : un colloque pour outiller et mobiliser la Côte-Nord

À l’occasion de son 35e anniversaire, l’Association des troubles anxieux de la Côte-Nord convie la population à une journée de réflexion et d’action afin de mieux comprendre l’anxiété et améliorer les services dans la région.

À Baie-Comeau, l’anxiété sera au cœur des échanges le 13 mai, alors que l’Association des troubles anxieux de la Côte-Nord (ATACN) tiendra le colloque Regards croisés sur l’anxiété : innovation et pratique au Pavillon Mance.

Ouvert à la fois au grand public, aux employeurs et aux intervenants, l’événement se veut une réponse concrète à un enjeu grandissant qui touche autant les familles que les milieux de travail.

Cette journée vise à croiser les regards pour mieux cerner les réalités vécues sur le terrain. L’objectif est clair : « réunir différents points de vue afin de dresser un portrait fidèle des besoins réels du milieu et d’identifier des pistes d’action concrètes pour la planification stratégique de l’ATACN ».

Pour y parvenir, la programmation mise sur des échanges directs et des contenus accessibles. Un atelier de type focus group, des kiosques informatifs, un dîner réseautage ainsi qu’une conférence scientifique vulgarisée permettront aux participants de partager leurs expériences et de proposer des solutions adaptées à la réalité nord-côtière.

Moment phare de la journée, la conférence Comprendre et mieux gérer son stress sera présentée par Alex Bourque, kinésiologue et conseiller en promotion de la santé à la Direction de santé publique du CISSS de la Côte-Nord. Elle offrira « des outils concrets pour mieux comprendre le stress, ses mécanismes et les stratégies reconnues pour le gérer », dévoile l’organisation.

Dans un souci d’accessibilité, l’inscription est fixée à 5 $, incluant le dîner et les pauses. L’ATACN espère ainsi favoriser une large participation citoyenne et encourager le dialogue entre les différents acteurs du milieu.

En rassemblant la communauté autour d’une même table, l’organisme souhaite non seulement mieux comprendre les besoins prioritaires, mais aussi renforcer les collaborations et développer des services « encore plus adaptés et humains ». Les personnes intéressées sont invitées à réserver leur place dès maintenant.