Les arrêts de Mya Therrien à Nashville

De retour d’un tournoi relevé à Nashville, la gardienne baie-comoise Mya Therrien retient l’attention malgré un classement difficile de son équipe. Soumise à une pression constante, elle a multiplié les arrêts et récolté les éloges dans un calibre jugé très élevé.

Quelques mois après avoir fait parler d’elle dans les pages du Manic, Mya Therrien revient d’une expérience sportive exigeante aux États-Unis, où elle a défendu le filet des Rattlesnakes lors d’un tournoi regroupant des formations de haut niveau.

Le parcours de l’équipe a bien débuté avec une victoire serrée de 4-3 contre le Manitoba, avant que la compétition ne se corse. Les Rattlesnakes se sont ensuite inclinées face à des équipes du Minnesota (5-0), du Wisconsin (4-1), de Boston (2-0) et de l’Est des États-Unis (4-1).

« Nos filles ont bien commencé avec une victoire de 4-3 contre le Manitoba, mais la suite a été plus difficile », raconte Véronick Deschênes, fière maman. Malgré les revers, les performances devant le filet ont été solides tout au long du tournoi. Mya Therrien a dû composer avec une charge de travail particulièrement élevée. « Mya a eu une moyenne de plus de 40 lancers par game », souligne-t-elle.

Au final, les Rattlesnakes ont terminé au 13e rang sur 14 équipes. Au-delà des résultats, l’expérience aura été formatrice pour la Baie-Comoise.

« Elle est fière et Mya a eu beaucoup de compliments », rapporte sa mère qui croit qu’elle a su tirer son épingle du jeu malgré l’adversité.

Enthousiaste, Mya Therrien ne compte pas s’arrêter là. Elle pense déjà à son prochain défi.