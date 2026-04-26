Une pièce de théâtre sur le travail invisible aux Escoumins

Par Renaud Cyr 1:30 PM - 26 avril 2026
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La pièce de théâtre sera présentée à la salle multifonctionnelle des Escoumins le 8 mai. Photo TVR7

L’Alliance des femmes de Sacré-Cœur présentera une pièce de théâtre à la salle multifonctionnelle des Escoumins le 8 mai, avec une distribution 100 % locale et bénévole.

Habituée au théâtre et aux pièces plus courtes, l’Alliance des femmes de Sacré-Cœur a décidé d’y aller fort avec la pièce Môman travaille pas, a trop d’ouvrage !, qui dure plus d’une heure.

« À la base, ça nous avait été demandé par les femmes. À chaque Journée internationale des droits des femmes, on jouait des petites pièces et, à un moment donné, elles nous avaient dit qu’elles aimeraient faire une plus longue pièce. C’est comme ça que c’est venu l’idée », détaille Claudie Hovington, une des organisatrices communautaires de l’organisme.

La pièce écrite, montée et présentée pour la première fois en 1975 par le Théâtre des cuisines, traite du travail ménager des femmes et de l’épuisement qu’il provoque.

« C’était encore très d’actualité en 2025 quand on l’a monté. Ça concerne tout le travail que les femmes font en plus de leur emploi et on n’a rien changé dans le texte », souligne Mme Hovington.

La pièce devait être présentée aux Escoumins en 2025, mais les bénévoles ont manqué de temps pour la mener à terme.

Des centaines d’heures bénévoles

Avec ses 14 actrices âgées de 14 à 80 ans, ses thèmes sérieux et ses moments drôles, la pièce avait été bien appréciée lorsqu’elle a été présentée à Sacré-Cœur.

« Honnêtement, le monde ont adoré ça. Même le Festival de la chanson de Tadoussac nous a contactés pour se produire durant le festival », révèle l’organisatrice communautaire.

Plus de 300 heures de bénévolat ont été nécessaires pour concrétiser ce projet théâtral. Les actrices travaillent sur la pièce depuis le mois de janvier.

« Beaucoup de personnes qui l’ont vu à Sacré-Cœur reviennent la voir aux Escoumins. Ça va être une belle soirée », fait savoir Claudie Hovington.

Renaud Cyr

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