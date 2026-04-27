(Mise à jour) Ça brûle à l’arrière de chez Norderra à Baie-Comeau

Un incendie s’est déclaré aux alentours de 13 h 30 le 27 avril à l’usine Norderra. Un grand nuage de fumée était visible durant l’après-midi à l’arrière du bâtiment.

Cet incendie est survenu à la suite de travaux, indique le porte-parole aux communications à la Ville de Baie-Comeau, Pierre-Olivier Normand.

Le Service incendie de la Ville de Baie-Comeau se trouve sur les lieux. À 16 h, le nuage de fumée n’est plus visible.

La Ville de Baie-Comeau ne peut toutefois confirmer si le feu s’est propagé dans le bâtiment. Nous ne possédons pas non plus de détail quant aux dégâts causés par l’incendie.

M. Normand confirme qu’il n’y a aucun blessé.

Vers 15 h, on pouvait apercevoir de la fumée à l’arrière de l’usine Norderra. Photo Morgane Busson

Les services d’urgence sont arrivés sur les lieux. Photo Morgane Busson