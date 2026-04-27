Découvrir les enjeux et les défis journalistiques sur la Côte-Nord

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Par Nadia Dorval 3:40 PM - 27 avril 2026
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Le comité Est-du-Québec de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec organise un panel de discussion qui permettra aux citoyens d'en apprendre davantage sur  les enjeux et les défis journalistiques sur la Côte-Nord. Photo Pixabay

Le comité Est-du-Québec de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec organise un panel de discussion qui permettra aux citoyens d’en apprendre davantage sur le travail des journalistes qui couvrent l’actualité de la Côte-Nord.

L’activité gratuite sera présentée à la salle l’Aquilon de la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre, le mercredi 6 mai, 19 h.

Le panel réunira Alix-Ann Turcotti du pupitre radio à Radio-Canada Sept-Îles, Emy-Jane Déry, directrice régionale de l’information des Éditions Nordiques et rédactrice en chef du Journal Le Nord-Côtier, Élizabeth Séguin, rédactrice en chef et journaliste à la radio communautaire de Fermont (CFMF 103,1) et  Sylvie Ambroise, journaliste à CKAU, la radio de la communauté innue de Uashat mak Mani – utenam. La discussion sera animée par l’ex-journaliste de nousTV Sept-Îles Tommy Auger.

Le panel se penchera entre autres sur la couverture des enjeux autochtones, l’immensité du territoire à couvrir et l’intelligence artificielle.

Certains reportages marquants de l’actualité nord-côtière des dernières années seront présentés.

Cette activité est présentée dans le cadre des Semaines de la presse et des médias 2026 qui ont lieu pendant tout le mois de mai.

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Nadia Dorval

Diplômée en Arts et technologies des médias, Nadia Dorval a été animatrice à la radio durant près de sept ans. Ses expériences en développement philanthropique... Lire la suite

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