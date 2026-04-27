Des Biscuits sourire pour La Vallée des Roseaux

Par Johannie Gaudreault 4:00 PM - 27 avril 2026
Temps de lecture :

C’est du 27 avril au 3 mai que se déroule la campagne 2026 des Biscuits sourire au profit de La Vallée des Roseaux. Photo courtoisie

La campagne du Biscuit sourire est de retour dans les restaurants Tim Hortons de Forestville et Baie-Comeau. À l’achat d’un biscuit, les clients permettent de financer un organisme de la région, soit La Vallée des Roseaux.

Du 27 avril au 3 mai, il sera possible de se procurer un de ses biscuits qui redonnent à une bonne cause. Ils sont fabriqués directement dans les restaurants Tim Hortons grâce à l’aide de bénévoles. 

Les restaurants sont toujours à la recherche de personnes qui veulent donner de leur temps pour confectionner les biscuits. Les intéressés peuvent donner leur nom à La Vallée des Roseaux en la contactant par téléphone ou par courriel. Il suffit d’indiquer le magasin ainsi que la plage horaire qui conviennent. 

Rappelons que 100 % des profits des Tim Hortons de Baie-Comeau et Forestville sont remis à l’organisme. En 2025, plus de 54 000 $ ont été amassés arrivant en tête de toutes les campagnes Tim Hortons.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité

Découvrir les enjeux et les défis journalistiques sur la Côte-Nord

Actualité

Baie-Comeau : ça brûle à l’arrière de chez Norderra 

Actualité Politique

Élection partielle à venir : deux conseillères démissionnent à Godbout 

Emplois vedettes

Chef maintenance industrielle

LEFEBVRE INDUSTRI-AL
Baie-Comeau
Consulter l'offre

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE

SQDC
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité

Découvrir les enjeux et les défis journalistiques sur la Côte-Nord

Consulter la nouvelle
Actualité
Actualité

Baie-Comeau : ça brûle à l’arrière de chez Norderra 

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 22 avril 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord