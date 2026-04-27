Des Biscuits sourire pour La Vallée des Roseaux

La campagne du Biscuit sourire est de retour dans les restaurants Tim Hortons de Forestville et Baie-Comeau. À l’achat d’un biscuit, les clients permettent de financer un organisme de la région, soit La Vallée des Roseaux.

Du 27 avril au 3 mai, il sera possible de se procurer un de ses biscuits qui redonnent à une bonne cause. Ils sont fabriqués directement dans les restaurants Tim Hortons grâce à l’aide de bénévoles.

Les restaurants sont toujours à la recherche de personnes qui veulent donner de leur temps pour confectionner les biscuits. Les intéressés peuvent donner leur nom à La Vallée des Roseaux en la contactant par téléphone ou par courriel. Il suffit d’indiquer le magasin ainsi que la plage horaire qui conviennent.

Rappelons que 100 % des profits des Tim Hortons de Baie-Comeau et Forestville sont remis à l’organisme. En 2025, plus de 54 000 $ ont été amassés arrivant en tête de toutes les campagnes Tim Hortons.