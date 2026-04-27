Élection partielle à venir : deux conseillères démissionnent à Godbout 

Par Karianne Nepton-Philippe 1:30 PM - 27 avril 2026
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Une élection partielle aura lieu à Godbout en raison du départ de deux conseillères municipales. Photo courtoisie

Godbout devra retourner en élection pour pourvoir deux postes au sein du conseil municipal en raison du départ de deux conseillères. 

Cette élection partielle, dont on ne connaît pas encore les dates officielles, survient moins d’un an après les élections municipales générales. 

Le maire de la municipalité, Guy Côté, explique que les conseillères Danielle Michaud et Martine Labrie ont décidé de quitter le conseil pour des raisons personnelles. 

Les raisons varient entre la volonté de voyager sur de longues périodes et le fait que la nature des tâches ne convenait pas aux espérances. 

« Il reste quelques détails à confirmer et nous aurons bientôt l’avis d’élection avec les dates », mentionne Guy Côté, qui se dit confiant de pourvoir les postes. Les citoyens seront donc rappelés aux urnes prochainement.

Six conseillers

L’élection partielle est obligatoire, car le conseil municipal ne peut siéger à quatre conseillers. Cela doit rester temporaire, car il y a tout de même quorum. 

« Les petites municipalités ont eu la possibilité, dès 2024 au Québec, de descendre à quatre conseillers. Nous, comme ça allait bien à six conseillers, on a pris la décision de ne pas changer ça », explique le maire. 

« Il y a plusieurs municipalités qui l’ont fait », ajoute-t-il. 

Même s’il y a eu une réflexion, le maire soutient qu’il préfère siéger à six conseillers. Il trouve la prise de décision plus « démocratique » et « juste » avec deux personnes de plus. 

Si la municipalité voulait éventuellement changer pour réduire la taille de son conseil, elle devra en faire la demande un an avant les prochaines élections générales de 2029. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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