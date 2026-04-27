Incendie chez Norderra : la circulation toujours interdite dans le centre-ville

La circulation est toujours interdite dans le centre-ville Marquette de Baie-Comeau, dans le secteur de l’usine Norderra, où un incendie s’est déclaré plus tôt en après-midi.

Alors que le feu a pris aux alentours de 13 h 30 chez Norderra, l’avenue Cartier a d’abord été fermée à la circulation.

Le périmètre a ensuite été élargi et une bonne partie du centre-ville est toujours fermée en soirée.

Selon une personne sur place, au moment d’écrire ces lignes, la circulation est interdite sur place La Salle ainsi que sur une petite partie des avenues Cartier, Marquette et Champlain. Un détour a été mis en place pour les automobilistes.

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