Incendie chez Norderra : la circulation toujours interdite dans le centre-ville

Par Karianne Nepton-Philippe 7:40 PM - 27 avril 2026
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Un incendie s'est déclenché chez Norderra le 27 avril.  Photo Morgane Busson

La circulation est toujours interdite dans le centre-ville Marquette de Baie-Comeau, dans le secteur de l’usine Norderra, où un incendie s’est déclaré plus tôt en après-midi. 

Alors que le feu a pris aux alentours de 13 h 30 chez Norderra, l’avenue Cartier a d’abord été fermée à la circulation. 

Le périmètre a ensuite été élargi et une bonne partie du centre-ville est toujours fermée en soirée. 

Selon une personne sur place, au moment d’écrire ces lignes, la circulation est interdite sur place La Salle ainsi que sur une petite partie des avenues Cartier, Marquette et Champlain. Un détour a été mis en place pour les automobilistes. 

Pour en savoir plus : 

(Mise à jour) Ça brûle à l’arrière de chez Norderra à Baie-Comeau

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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