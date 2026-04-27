L’Association des chasseurs pêcheurs Manic-Outardes honorée à l’échelle du Québec

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) a mis en lumière l’engagement exceptionnel de plusieurs bâtisseurs du milieu faunique, en décernant notamment le titre d’Association de l’année à l’Association des Chasseurs Pêcheurs Manic-Outardes.

Cette reconnaissance, décernée à l’occasion du banquet de son congrès annuel tenu le 18 avril, souligne l’influence et le dynamisme d’une organisation bien ancrée dans la région de Baie-Comeau.

« Par leur engagement, ces bénévoles et partenaires contribuent activement à la transmission des savoirs, à la vitalité de la vie associative ainsi qu’à la conservation de la faune. Ces distinctions rappellent l’importance de l’implication citoyenne pour assurer la pérennité des activités de chasse et de pêche au Québec », souligne la FédéCP.

Fondée en 1988, l’Association des Chasseurs Pêcheurs Manic-Outardes regroupe aujourd’hui près de 400 membres. Au fil des années, elle s’est démarquée par la diversité de ses initiatives et la mobilisation de ses bénévoles, contribuant activement à la mise en valeur de la chasse et de la pêche dans la région.

Chaque année, l’organisation propose plus d’une douzaine d’activités qui rassemblent membres, citoyens et visiteurs. Plusieurs de ces initiatives visent spécifiquement la relève et les nouvelles générations.

Fête de la pêche, distribution de permis pour les jeunes, activités destinées aux nouveaux arrivants et événements de pêche sur glace témoignent d’une volonté affirmée de rendre ces pratiques accessibles et rassembleuses, aux yeux de la FédéCP.

L’association joue également un rôle structurant dans l’amélioration de l’accès aux plans d’eau régionaux. Elle participe à la réalisation d’études environnementales, à l’installation de quais flottants et à l’aménagement d’infrastructures facilitant l’accès public.

Elle développe aussi des projets innovants, dont une initiative cartographique visant à promouvoir les activités de plein air et à soutenir le développement touristique local.

Par son leadership et la solidité de ses partenariats, l’Association des Chasseurs Pêcheurs Manic-Outardes contribue activement au rayonnement du milieu faunique sur la Côte-Nord, selon la Fédération, une implication désormais reconnue à l’échelle provinciale.