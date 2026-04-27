Le Défi OSEntreprendre couronne ses gagnants sur la Côte-Nord
Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord a assuré la coordination du Gala régional du Défi OSEntreprendre. On aperçoit la directrice générale Claudine Roussel et l’agente projet jeunesse, Sarah-Ève Côté. Photo Johannie Gaudreault
Plus de 28 projets d’entrepreneuriat ont été présentés à la 28e édition du Défi OSEntreprendre sur la Côte-Nord. Sur ce nombre, 13 sont repartis avec un prix.
Le gala régional du Défi OSEntreprendre s’est tenu le 27 avril au Pavillon des arts à Forestville sous la présidence d’honneur de Jessykim Bouchard, fondatrice de la coopérative Les Norkôtières et lauréate nationale en 2025.
Le Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord en était l’organisateur officiel, lui qui a levé la main pour prendre la relève en l’absence d’un organisme porteur pour l’édition de cette année. « Ça s’est très bien déroulé, ça a répondu à nos attentes », fait savoir Sarah-Ève Côté, agente projet jeunesse au CJE HCN, qui était à la tête de l’organisation.
Le Défi OSEntreprendre vise à stimuler et à valoriser l’esprit entrepreneurial à toutes les étapes de la vie, du primaire jusqu’au démarrage d’entreprise. Chaque année, il met en lumière des projets issus des milieux scolaire, étudiant et entrepreneurial, portés par des personnes de la région et ancrés dans leur communauté.
Notons que tous les lauréats de la Côte-Nord participeront au gala national qui se tiendra à Québec le 10 juin. Les initiatives entrepreneuriales les plus audacieuses issues des lauréats régionaux de l’ensemble des 17 régions du Québec seront récompensées.
Voici les gagnants étudiants :
Primaire 1er cycle : Un vent de fraîcheur de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
Primaire 2e cycle : Le vent dans les voiles de l’école St-Joseph de Baie-Trinité
Primaire 3e cycle : Le mariage de l’horreur de l’école Gamache de Sept-Îles
Secondaire 1er cycle : Journal Le Calou de l’école Saint-Joseph de l’île d’Anticosti
Secondaire 2e cycle : Les figurines de Tanea de l’école Gabriel-Dionne de Tête-à-la-Baleine
Adaptation scolaire secondaire et éducation des adultes : Le Quai doux de l’école Gabriel-Dionne de Tête-à-la-Baleine
Formation professionnelle et éducation des adultes : Le Brunch des Adultes du Centre d’éducation des adultes de l’Estuaire
Collégial : Cryobanque boréale : préservation des semences du Cégep de Sept-Îles
Prix Coup de cœur Coopératif : Un vent de fraîcheur de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Baie-Comeau
Voici les gagnants du volet création d’entreprise :
Services aux individus : Oxygène Coiffure de Baie-Comeau
Commerce : Piscine et spa de chez nous de Port-Cartier
Services aux entreprises : Élan. Stratégies et communications
Économie sociale : Vague de rires de Baie-Comeau
Réussite inc : Les vagues — Loisirs marins de Havre-St-Pierre
Prix coup de cœur développement durable : Café chasse gardée de Sacré-Coeur