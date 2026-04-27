Un documentaire sur une saisie record de haschisch à Rivière-au-Tonnerre

Le documentaire Opération Anchois nous plonge dans la plus importante saisie de haschisch de l’histoire du Canada, qui a eu lieu à Rivière-au-Tonnerre, en 1991.

L’idée de faire un documentaire sur le sujet est venue d’Angélique Richer, productrice exécutive chez Mustang. Se décrivant comme une amoureuse de la Côte-Nord, elle a découvert cette histoire unique en passant une partie de ses étés à Rivière-au-Tonnerre.

« Lorsqu’on m’a parlé intimement de cette histoire, j’ai tout de suite su que nous avions un sujet extraordinaire à exploiter sous un angle tout aussi intimiste. Il y a des histoires qui dépassent l’entendement ; celle-ci en fait partie », dit-elle.

Opération Anchois revient sur l’une des affaires les plus étonnantes et insoupçonnées de l’histoire du Québec. En 1991, des plaisanciers découvrent sur le fleuve Saint-Laurent, à Rivière-au-Tonnerre, 60 tonnes de haschisch, d’une valeur astronomique de 740 millions de dollars. Cette saisie révélera des liens troublants entre la Côte-Nord et un réseau international allant du Pakistan aux Pays-Bas, en passant par les États-Unis.

Le documentaire est réalisé par Geneviève Poulette. Le caractère rocambolesque de cet événement l’a attiré et elle a embarqué dans le projet.

« C’est une histoire dont on avait beaucoup parlé à l’époque, mais on ne l’avait jamais raconté d’un point de vue des gens qui ont été les premiers témoins, ceux de Rivière-au-Tonnerre », affirme Mme Geneviève Poulette.

De nombreux intervenants sont présents dans le documentaire, particulièrement des résidents de la Minganie. Ils gardent un souvenir vif des événements.

« Cela a frappé leur imaginaire et ils ont des souvenirs très précis », dit la réalisatrice. « Ce qui est intéressant, c’est que chacun des participants nous amène un élément de l’histoire… La richesse du film repose, oui dans le côté spectaculaire, mais aussi, dans le côté humain auquel on peut s’identifier. »

Le sentiment collectif des témoins de l’époque est la surprise qu’un tel événement puisse se produire dans un village tranquille de la Minganie.

« Il y a vraiment la dichotomie entre l’importante quantité de drogue qu’on retrouve face à une petite communauté », dit Geneviève Poulette.

Le documentaire s’intéressera à plusieurs aspects, comme la réaction des policiers locaux envers une telle découverte et comment expliquer que personne n’ait rien vu. Des témoignages inédits et des révélations saisissantes sont également promis.

La réalisatrice affirme que le documentaire s’adresse autant aux gens qui ne connaissent pas cette histoire, qu’à ceux qui sont déjà au courant.

« Pour ceux qui ne savent pas, c’est très intéressant de découvrir cette histoire. Pour ceux qui la connaissent, vous allez pouvoir voir l’impact et l’ampleur que cette histoire a eus dans le quotidien des gens », explique Mme Poulette.

C’est en septembre 2025 que l’équipe de tournage est venue en Minganie et sur la Côte-Nord pour prendre des images et rencontrer des intervenants. La réalisatrice garde un excellent souvenir de son passage, en raison de l’accueil des gens et des paysages.

« L’histoire est fascinante et en plus, cela s’est produit dans un lieu magnifique. Tant au niveau du contenu que du contenant, je suis très satisfaite du résultat », conclut-elle.

Le documentaire Opération Anchois sera présenté sur les ondes de la chaîne Historia le samedi 2 mai, 20 h.