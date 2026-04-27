Un record pour les 40 ans du Parc nature de Pointe-aux-Outardes

L’heure était à la fête samedi pour le Parc nature de Pointe-aux-Outardes. En plus de célébrer son 40e anniversaire, il a récolté une somme record pour poursuivre sa mission.

C’est à l’hôtel Le Manoir que s’est tenu le souper-bénéfice de l’organisme. Ce sont 260 convives qui ont pris part au souper terre et mer, tout en contribuant à la cause, ce qui a permis d’amasser 66 150 $, soit plus de 20 000 $ que l’ancien record datant de l’an dernier.

« On est vraiment content de ces sommes, parce que ça va nous aider à combler notre équipe estivale. En équipe permanente, on est 4 à 6 personnes, mais l’été, on monte jusqu’à 20 personnes. C’est un bon coup de pouce, car c’est parfois difficile de financer des ressources humaines », dévoile la directrice générale adjointe, Jessica Desrochers.

Elle souligne par ailleurs l’implication du député de René-Lévesque, Yves Montigny, qui a assuré la présentation lors du souper, une nouveauté cette année. Il a aussi lancé des invitations aux dons de son côté et a remis 11 000 $ au Parc nature.

Rappelons que le souper, sous la présidence d’honneur de Joanie Bergeron-Poudrier, directrice générale de la Caisse Desjardins de la Manicouagan, est la principale source de financement de l’organisation.

Merci Denis !

Lors du souper-bénéfice, un hommage a été rendu au directeur général du Parc nature, Denis Cardinal. « On a recueilli plusieurs vidéos témoignages d’amis, de la famille, de partenaires, de collègues et même d’anciens professeurs de Denis. Quand on a présenté la vidéo, ça a été un moment très touchant », lance Jessica Desrochers.

Cette dernière, accompagnée de Denis Cardinal, a aussi annoncé les changements à venir au sein de la direction du Parc nature. « Denis ne s’en va pas. Mais, à partir de cet automne, je prends la direction générale du Parc nature et Denis va prendre le poste de conseiller stratégique. Il sera là pour m’aider dans les réflexions et les recherches par rapport au financement », fait-elle savoir.

40 surprises

Pour souligner les 40 ans, notons que le Parc nature continue sa série de publications informatives sur l’histoire du Parc sur Facebook.

« On prépare une autre surprise, mais je ne peux pas trop en dévoiler. Ce sera à partir de juin. Surveillez ça, on aura 40 surprises de cachées dans notre nouveau bâtiment », laisse tomber Jessica Desrochers.

Avec Karianne Nepton-Philippe