Une ristourne de près de 2 M$ pour la Caisse Desjardins de la Manicouagan

Par Johannie Gaudreault 6:00 AM - 27 avril 2026
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La Caisse Desjardins de la Manicouagan a tenu sa première assemblée générale annuelle le 22 avril. Photo archives

À l’issue de son exercice financier 2025, la Caisse Desjardins de la Manicouagan pourra verser une ristourne totale de 1 910 610 $ à ses membres et à la collectivité.

L’institution financière annonce des excédents d’opération de 18,8 M$, en hausse de 25,5 % par rapport à l’année précédente, ainsi qu’un volume d’affaires atteignant 1,7 G$, soit une progression de 8,3 %. 

Réunis le 22 avril à Baie-Comeau lors de la première assemblée générale annuelle de la Caisse, les membres ont été appelés à se prononcer sur le partage des excédents. Au terme du processus, 1 741 285 $ seront redistribués sous forme de ristournes individuelles, tandis que 169 325 $ seront versés au Fonds d’aide au développement du milieu (FADM).

« La décision prise par les membres lors de l’assemblée générale annuelle permet à la Caisse, sous la responsabilité du conseil d’administration, de contribuer au développement de nos communautés en soutenant des projets structurants qui répondent à des besoins communs. Il s’agit d’un levier puissant, unique à Desjardins », souligne Yves Béliveau, président du conseil d’administration.

Au-delà de cette ristourne, l’institution a également injecté des sommes importantes dans son milieu en 2025, avec 117 854 $ en commandites et dons, ainsi que 191 077 $ supplémentaires distribués par l’entremise du FADM.

Sur le plan de la gouvernance, cinq postes étaient à pourvoir au sein du conseil d’administration. Un nombre de candidatures inférieur aux postes disponibles ayant été reçu, quatre administrateurs ont été élus par acclamation : Jacques Biron, Manuel Charest-Imbeault, Vanessa Raymond et Jean-Denis St-Gelais.

Détenant un actif global de 891,7 M$, la Caisse Desjardins de la Manicouagan dessert 21 638 membres et veut contribuer activement au développement économique et social de la région.

Rappelons que depuis le 1er janvier 2025, la Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau et la Caisse Desjardins de Manic-Outardes sont regroupées en une seule entité soit la Caisse Desjardins de la Manicouagan.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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