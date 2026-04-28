Baie-Comeau : Boréal Entrepreneur Électricien change de mains

L’entreprise baie-comoise Boréal Entrepreneur Électricien est gérée par deux nouveaux propriétaires depuis le 1er mars. Jean-François Gagnon et Patrick Jean sont des amis de longue date et veulent monter une entreprise familiale.

Les deux Baie-Comois ont racheté toutes les actions pour être les décideurs de l’entreprise. « J’étais déjà actionnaire depuis 4 ans, mais là on a acheté 100 % des actions », explique Jean-François Gagnon, qui était un employé de l’entreprise depuis 10 ans.

Pour les deux nouveaux propriétaires, leur expertise est une force. « On est des gars de terrain, on a commencé notre apprentissage comme tout le monde. On a de beaux bagages, on n’est pas juste des gestionnaires », affirme Patrick Jean.

« Je trouve que c’est un beau retour d’acheter une entreprise et de contribuer à la région », ajoute celui qui est revenu à Baie-Comeau après avoir travaillé pendant quelques années à Québec. « J’étais en train de magasiner une entreprise avec ma conjointe à Québec, mais je n’étais plus capable du trafic », révèle M. Jean.

Il raconte que Jean-François Gagnon l’a appelé à plusieurs reprises pour lui proposer l’affaire. « J’ai tendu une ligne et ça a mordu », s’exclame son associé.

Une entreprise familiale

Les deux associés veulent mettre l’emphase sur l’aspect familial de la société. « On veut créer une belle ambiance de travail, que les gens veuillent venir travailler pour nous. Ce ne sont pas de gros changements, on est à l’écoute. Tout est dans l’attitude », déclare Patrick Jean.

Ils ont tous les deux fait venir leurs enfants lors de l’annonce du changement de direction, afin de montrer aux employés leur vision de l’entreprise.

Ils souhaitent tous deux montrer aux employés que la communication est un de leurs atouts. « Peu importe à qui ils vont poser une question, on va se référer l’un à l’autre si besoin. C’est le fun de gérer un business quand il n’y a pas d’accrochages », estime Jean-François Gagnon.

Rester au service des entreprises

« On nous a beaucoup parlé d’Hydro-Québec, de ce qu’on allait faire pour embarquer dans de gros projets. Notre réponse, ça a été “rien”. On veut continuer à donner un bon service aux clients résidentiels et commerciaux de la région », insiste Patrick Jean.

D’après lui, certaines entreprises vont vouloir participer à des projets d’Hydro-Québec, et délaisser les entreprises. « C’est correct, chacun a sa gestion, mais nous on veut s’assurer de l’ouvrage et viser à long terme. »

Pour l’ancien propriétaire, Frédéric Gagnon, passer la gestion de l’entreprise est un soulagement. Des circonstances personnelles et une maladie des reins lui ont rendu impossible de continuer à tenir le poste seul. « Il a trouvé ses deux poissons », blague Jean-François Gagnon.