Basketball mineur : une saison soulignée par l’engagement et la relève à Baie-Comeau

Par Anne-Sophie Paquet-T. 1:15 PM - 28 avril 2026
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Le Mini-Développement 2025-2026 de l’ABMBC. Photo : Amy-Rose Larocque

La progression des jeunes basketteurs a été mise à l’honneur, le 25 avril à Baie-Comeau, alors que l’équipe Mini-Développement de l’Association de basketball mineur de Baie-Comeau (ABMBC) concluait sa saison par une soirée méritas axée sur l’effort et l’esprit d’équipe.

Tenue à l’école Baie-Comeau High School, l’initiative a rassemblé joueurs, entraîneurs et parents autour d’un même objectif, celui de reconnaître le chemin parcouru par ces jeunes de 11 et 12 ans au cours de la saison 2025-2026.

L’événement, organisé et animé par l’entraîneuse Christine Charlemagne, avec l’appui des parents, visait à valoriser des qualités jugées fondamentales dans le sport comme dans la vie. « Au-delà des performances, on voulait souligner la persévérance, le respect et l’engagement des jeunes », résume-t-elle.

Sur le terrain, l’équipe a également connu une progression notable selon les entraîneurs Christine Charlemagne, Maxime Lévesque et Jean-François Gentils, citant d’ailleurs la finale du tournoi Noir et Or à Chicoutimi, le 19 avril, où elle s’est inclinée de justesse en prolongation. 

Cette cohorte tournait par ailleurs une page importante, puisqu’il s’agissait de sa dernière année de mini-basket. La majorité des joueurs poursuivront leur cheminement au secondaire à la Polyvalente des Baies.

La soirée a aussi permis de rendre hommage à deux figures du milieu. Le fondateur de l’ABMBC, François Garneau, a été souligné pour ses dix années d’implication auprès des jeunes. Paul Lord, pour sa part, a été honoré pour son engagement bénévole, lui qui a récemment reçu le prix Dollard-Morin pour la Côte-Nord, notamment pour son rôle comme officiel, formateur et mentor.

Anne-Sophie Paquet-T.

Active dans les médias depuis 12 ans, Anne-Sophie Paquet-T a œuvré à la radio et à la télévision comme animatrice, chroniqueuse et reporter terrain. Journaliste... Lire la suite

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