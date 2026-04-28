Incendie chez Norderra : un tuyau prend feu

Durant le démantèlement d’un des départements de l’usine, un incendie a éclaté dans un tuyau chez Norderra le 27 avril en après-midi. Le directeur général de Norderra, Frédéric Alain, précise que « les dommages restent à évaluer ».

« Ça a pris feu à l’intérieur d’un tuyau, où il y avait de la pâte résiduelle. En coupant, le feu a pris et ça s’est propagé », explique M. Alain.

Rappelons que Norderra effectue une panoplie de travaux, dont du démantèlement, afin de préparer l’usine aux futurs projets qui s’y installeront.

Il n’y a eu aucun blessé. L’incendie s’est propagé dans le toit, ce qui a causé beaucoup de fumée.

M. Alain précise aussi que les roches destinées au record Guinness d’Hugo Jobin n’ont pas été touchées.

Notons que par prévention, une partie du centre-ville Marquette a été fermé à la circulation, notamment sur place La Salle et les avenues Cartier et Champlain.

À partir de 23 h, la circulation a repris partout dans le centre-ville.