Pornographie juvénile : l’ancien chef pompier de Longue-Pointe-de-Mingan en attente de sa sentence

Par Sylvain Turcotte 10:47 AM - 28 avril 2026
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Palais de justice de Sept-Îles. Photo Vincent Rioux-Berrouard

L’ancien chef pompier de Longue-Pointe-de-Mingan, Pierrot Vaillancourt, connaîtra à la fin mai sa sentence après avoir plaidé coupable à une accusation de pornographie juvénile. 

Les gestes reprochés à M. Vaillancourt se sont produits le 11 avril 2022. Il a alors accédé à de la pornographie juvénile.

L’homme de 62 ans a plaidé coupable le 22 avril à ce chef d’accusation, lors des observations sur la peine au palais de justice de Sept-Îles. 

Celui qui a été chef du service incendie de Longue-Pointe-de-Mingan connaîtra sa sentence le 29 mai.

La Couronne demande une peine d’emprisonnement ferme de six mois, a fait savoir Me Sophie Martel du Directeur des poursuites criminelles et pénales. 

Pour sa part, la défense évoque une peine suspendue. 

« En ce qui concerne la gravité des accusations, nous nous basons principalement sur l’article 718.01 du Code Criminel : le tribunal qui impose une peine pour une infraction qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de dix-huit ans accorde une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion d’un tel comportement », a indiqué Me Martel.

Sylvain Turcotte

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