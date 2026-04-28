Soutien aux organismes : nouveaux critères et aides ajustées à Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 3:00 PM - 28 avril 2026
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L'Association Place la Salle obtient une aide financière de la Ville de Baie-Comeau. Photo Kassandra Blais

La Ville de Baie-Comeau renouvelle son soutien financier à plusieurs organismes à but non lucratif avec un nouveau système de critères. Certains montants peuvent changer, mais il n’y a pas de refus jusqu’à présent, précise le maire. 

« On aide beaucoup d’organisations. Parfois, quand le conseil prend une décision, il y a une déception par rapport aux montants. Le conseil a demandé il y a quelques mois aux services de s’adjoindre d’un critérié », explique d’abord le maire Michel Desbiens. 

« On a maintenant un critérié et un système de pointage, poursuit-il. Ça change un peu les sommes qu’on donne aux organisations depuis qu’on procède comme ça. Mais, il n’y a pas de refus. »

Le soutien financier peut prendre deux formes. La Ville peut accorder une aide financière ou une aide en biens et services, comme le prêt d’équipement. 

Pour l’élu, les organismes sportifs, culturels et communautaires « jouent un rôle important dans la collectivité et améliorent le milieu de vie ».

Michel Desbiens, maire de Baie-Comeau.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Protocoles d’entente

Lors de la séance du conseil municipal du 20 avril, Baie-Comeau a adopté plusieurs protocoles d’entente. Ceux-ci sont d’une durée de trois ans, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028. 

L’organisation du festival Eau Grand Air recevra une contribution en biens et services d’une valeur de 21 800 $ annuellement ainsi qu’une aide financière de 27 000 $ pour l’année 2026.

Ensuite, une contribution en biens et services d’une valeur de 8 400 $ chaque année est accordée à la Foire des arts. L’organisme recevra aussi une aide financière de 1 900 $ et une bonification de 1 000 $ pour souligner le 25e anniversaire en 2026. 

L’Association Place La Salle aura pour sa part une aide en biens et services d’une valeur de 9 850 $ annuellement ainsi qu’un soutien financier de 4 700 $ pour 2026. 

Pour ces trois protocoles d’entente, les sommes proviennent du Programme de soutien aux événements.

Finalement, la Ville de Baie-Comeau signe un protocole de trois ans avec l’organisme Développement plein air Côte-Nord pour le sentier des Embruns. La contribution en biens et services est d’une valeur de 195 $ annuellement et l’aide financière pour 2026 est de 13 333 $. 

Aides pour des projets 

La Ville offre un soutien en biens et services ainsi qu’une subvention de 500 $ à la Maison des familles de Baie-Comeau pour la Grande journée des petits entrepreneurs de la Manicouagan.

Le Centre d’action bénévole de la MRC Manicouagan reçoit une aide financière de 840 $ pour la tenue d’une pièce du Théâtre Parmi Nous au Centre des arts de Baie-Comeau. 

De son côté, l’organisme Les amis du boisé de la Pointe Saint-Gilles se voit accorder une aide financière de 15 000 $ provenant de la réserve Emma-Duncan-Kerr.

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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