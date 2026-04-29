Baie-Comeau : le pont du Petit Bras fermé jusqu’à l’été

Par Johannie Gaudreault 4:24 PM - 29 avril 2026
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Le pont de la rivière Le Petit Bras est fermé à la circulation jusqu'à son remplacement au courant de l'été. Photo Ville de Baie-Comeau

La Ville de Baie-Comeau maintient la fermeture du pont de la rivière Le Petit Bras pour des raisons de sécurité et met en place un passage temporaire sur la rue des Chardons, en attendant son remplacement prévu d’ici l’été 2026.

La circulation sur le pont de la rivière Le Petit Bras demeurera interrompue pour une période indéterminée, a confirmé la Ville de Baie-Comeau le 29 avril. Déjà annoncée à l’automne dernier, la réfection complète de l’infrastructure est toujours au programme, mais d’ici là, les autorités municipales jugent la fermeture nécessaire « pour des raisons de sécurité ».

Pour maintenir un lien entre les deux secteurs de la piste cyclable, une solution temporaire a été mise en place. La rue des Chardons est désormais fermée aux automobilistes et sert de corridor exclusif pour les piétons et les cyclistes.

« Cette rue servira de détour entièrement dédié aux marcheurs et aux cyclistes », précise Mathieu Pineault, directeur des communications et du tourisme à la Ville de Baie-Comeau, ajoutant qu’une signalisation est déjà installée pour orienter les usagers.

L’administration municipale indique toutefois que cette configuration pourrait évoluer à court terme. « Dans les prochains jours, la Ville évaluera une solution permettant la cohabitation sécuritaire sur la rue des Chardons », mentionne M. Pineault.

Les autorités invitent par ailleurs la population à la prudence dans ce secteur, en raison des conditions printanières. « En date du 29 avril, veuillez noter que la piste cyclable n’a pas été balayée et qu’il y a actuellement des travaux sur l’avenue des Hémérocalles, qui mène à la rue des Chardons. Soyez prudent lorsque vous circulez à pied ou à vélo dans ce secteur ! »

Quant au remplacement du pont, la Ville rappelle que le projet avait été annoncé en octobre 2025. L’octroi du contrat devrait être officialisé lors de la séance du conseil municipal du 11 mai.

Si les autorisations environnementales sont obtenues dans les délais prévus, les travaux pourraient débuter rapidement, avec une réouverture anticipée « dans le courant de l’été 2026 ».

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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