Une simulation d’accident pour sensibiliser les jeunes conducteurs à Forestville

À l’approche des bals de finissants, une simulation de collision a servi d’électrochoc aux élèves de la Haute-Côte-Nord, appelés à réfléchir aux dangers de l’alcool, de la vitesse et du cellulaire au volant.

Le 29 avril, le Complexe Guy-Ouellet a été le théâtre d’une activité de sensibilisation d’envergure alors que des élèves de quatrième et cinquième secondaire des polyvalentes des Bergeronnes et de Forestville ont pris part au projet IMPACT.

Cette initiative vise à prévenir les comportements à risque sur la route, notamment la conduite avec les capacités affaiblies, la vitesse excessive, l’utilisation du cellulaire au volant et le non-port de la ceinture de sécurité.

Au cœur de la journée, une simulation réaliste de collision automobile a été présentée en deux temps dès la matinée. Les élèves ont ainsi été confrontés aux conséquences concrètes d’un accident, tant pour les victimes que pour leurs proches.

« On veut laisser une trace indélébile dans leur esprit en leur montrant une scène réelle », a expliqué le sergent Hugues Beaulieu, agent d’information à la Sûreté du Québec.

Selon lui, cette activité, présentée tous les deux ans depuis une décennie, cible un moment stratégique de l’année. « Les bals des finissants s’en viennent. C’est une période propice à la consommation d’alcool et aux comportements à risque. On veut prévenir plutôt que guérir », souligne-t-il.

Laurianne Chiasson et Marie-France Dréan ont joué le rôle de la fille décédée et de la maman en pleurs. Photo Johannie Gaudreault

Parmi les participants, Laurianne Chiasson, 17 ans, a joué un rôle particulièrement marquant : celui de l’adolescente décédée dans l’accident. Une expérience qu’elle décrit comme profondément émotive.

« On dirait que ça me donne envie de pleurer, même si c’est moi qui suis censée être morte. On le vit pour de vrai quasiment, ça apporte beaucoup d’émotions », confie la jeune Forestvilloise.

Pour elle, l’importance de participer allait bien au-delà du simple jeu. « Je trouve ça important de montrer aux jeunes que ça arrive. Ce n’est pas juste aux autres, ça peut arriver à toi aussi », souligne-t-elle.

Élève de secondaire 5 à la polyvalente des Rivières, elle estime que ce type d’activité vient renforcer les messages déjà transmis à l’école. « On est quand même bien préparés dans les cours, mais il y a des gens qui ont besoin de le voir pour vrai. Ça fait un rappel. »

À ses côtés, Marie-France Dréan incarne depuis les débuts du projet, en 2015, le rôle de la mère de la victime. Un rôle chargé, qu’elle continue d’endosser par conviction.

« Une petite décision peut sembler anodine, mais regarde tout ce que ça implique. Tout le monde est impacté », explique-t-elle, insistant sur les répercussions pour l’ensemble des personnes touchées, autant les victimes que leurs proches et les responsables.

Une mobilisation régionale importante

L’organisation d’IMPACT repose sur une vaste collaboration. Près de 60 intervenants, incluant policiers, professionnels de la santé, bénévoles et partenaires communautaires, participent à la mise en scène et aux différentes activités de la journée.

Lors du mot de bienvenue, la policière intervenante en milieu scolaire et organisatrice, Valérie Caouette, a tenu à souligner l’engagement collectif derrière l’événement. « Le projet IMPACT, c’est avant tout des semaines de travail, d’engagement et une équipe exceptionnelle », a-t-elle mentionné, remerciant notamment les nombreux partenaires.

La simulation a été suivie d’un programme varié visant à approfondir la réflexion des jeunes. Les participants ont assisté à une conférence donnée par une procureure aux poursuites criminelles et pénales, avant de partager un dîner sur place.

En après-midi, le témoignage d’une victime d’accident de la route est venu ajouter une dimension humaine à la journée. Les élèves ont également pu découvrir divers métiers liés aux services d’urgence et échanger directement avec les intervenants présents.

De nombreux intervenants sont nécessaires pour présenter le projet IMPACT. Photo Johannie Gaudreault

La prévention au cœur de l’action policière

Pour la Sûreté du Québec, ce type d’initiative s’inscrit dans une approche de prévention bien ancrée. « La prévention fait partie de notre ADN. Depuis plus de 20 ans, on est présents dans les écoles et dans la communauté », rappelle Hugues Beaulieu.

Bien que certaines tendances, comme la consommation d’alcool chez les jeunes, soient en diminution, de nouveaux enjeux, notamment liés à l’usage du téléphone cellulaire, nécessitent une adaptation constante des messages de sensibilisation.

« Le risque zéro n’existe pas, mais si on peut influencer positivement une majorité de jeunes, on aura atteint notre objectif », conclut le sergent.

Présenté à l’échelle provinciale, le projet IMPACT dépend toutefois de l’engagement local pour voir le jour. À Forestville, l’initiative est présentée depuis 2015 et elle revient tous les deux ans.