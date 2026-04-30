Hugo Girard inspire les entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord

Entre dépassement de soi, vision d’affaires et enracinement régional, la 8e édition du Colloque Entreprendre en région a mis en lumière le parcours inspirant d’un homme fort devenu entrepreneur accompli.

Réunis le 29 avril à Portneuf-sur-Mer, des entrepreneurs de la Haute-Côte-Nord ont répondu présents à la 8e édition du Colloque Entreprendre en région, une journée placée sous le signe du partage, du perfectionnement et du réseautage.

Pour bien conclure la journée, Hugo Girard a livré une conférence lors du souper sous le thème du dépassement de soi appliqué au monde des affaires.

Ancien homme fort devenu entrepreneur, Hugo Girard a offert une réflexion ancrée dans son propre parcours. « Je pense que c’est la suite logique des choses parce que mon approche avec le sport, c’est un peu celle d’un entrepreneur. Tu construis une carrière, tu te fixes des objectifs, tu les atteins », a-t-il expliqué en entrevue.

Selon lui, les compétences développées dans le sport de haut niveau (discipline, constance et résilience) s’appliquent directement à la gestion d’une entreprise.

Aujourd’hui actif en affaires, il affirme s’épanouir dans cet univers où les interactions humaines prennent une place encore plus grande. « En business, tu fais affaire avec d’autres entreprises. Des fois, tu fais affaire même avec des compétiteurs. Donc ça ouvre des opportunités, ça ouvre des portes », souligne-t-il.

Lors de sa conférence, Hugo Girard a notamment abordé l’importance de l’identité et de la vision en entrepreneuriat. « Ton entreprise, c’est un peu le miroir de qui tu es », a-t-il résumé, évoquant entre autres son podcast, devenu un véritable tremplin vers de nouveaux projets. « C’est l’accumulation des petits gestes qui fait en sorte qu’éventuellement, tu accomplis de grandes choses. »

Plutôt que de donner des conseils, le conférencier privilégie le partage d’expérience. « J’essaie d’être la personne que j’aurais aimé rencontrer plus jeune », confie-t-il, insistant sur l’importance de la perspective et de l’environnement dans le développement personnel et professionnel.

Hugo Girard a inspiré les entrepreneurs avec son parcours teinté de dépassement. Photo Johannie Gaudreault

Une journée riche pour les entrepreneurs

Le colloque proposait également plusieurs ateliers, notamment en finances, marketing, cybersécurité et ressources humaines. Des thématiques jugées pertinentes par les participants, dont William Lebel, directeur général de la coopérative forestière La Nord-Côtière.

« Ça permet de réseauter avec des entrepreneurs de la région, d’aller chercher de la formation, puis d’entendre des expériences qui nous font réaliser qu’on n’est pas seul dans la gestion d’entreprise », a-t-il affirmé. Il mentionne avoir particulièrement apprécié les ateliers sur la cybersécurité et les ressources humaines, deux enjeux bien actuels pour les entreprises.

Habitué de l’événement, William Lebel recommande fortement la participation. « Le principe de rotation dans les municipalités permet aussi de découvrir les installations de chaque coin de la Haute-Côte-Nord », a-t-il ajouté.

Les entrepreneurs étaient nombreux à participer aux différentes activités. Photo Johannie Gaudreault

« Lâchez pas »

Le président d’honneur de l’événement, Patrice Jean, a profité de l’occasion pour saluer l’engagement des participants et l’organisation de la journée.

Dans un discours teinté de réalisme, il a rappelé les nombreux défis auxquels font face les entrepreneurs de la région : gestion des ressources humaines, conciliation travail-famille, rareté de main-d’œuvre et adaptation aux nouvelles réalités, notamment avec les travailleurs étrangers.

« Il y a beaucoup d’aspects que les entrepreneurs doivent contrôler pour réussir. Puis on sait, il n’y a rien de facile », a-t-il soutenu, invitant les gens d’affaires à collaborer davantage et à utiliser les ressources disponibles, telles que la SADC, Services Québec et les différents ministères.

Son message final se voulait mobilisateur. « Même si c’est difficile, lâchez pas parce que le bout du tunnel, il est là, puis on va y arriver toute la gang ensemble. »

La prochaine édition du Colloque Entreprendre en région se tiendra à Colombier, la dernière municipalité à ne pas l’avoir accueilli. L’événement est organisé par la SADC de la Haute-Côte-Nord, la MRC de La Haute-Côte-Nord et les bureaux de Services Québec de Forestville et des Escoumins.

Le comité organisateur du Colloque Entreprendre en région : Audrey Gagné de la SADC Haute-Côte-Nord, Ihsan Najy de Services Québec, Marylise Bouchard et Christian Pelchat, tous deux de la MRC de La Haute-Côte-Nord. Photo Johannie Gaudreault

Le président d’honneur Patrice Jean a lancé un message de mobilisation. Photo Johannie Gaudreault