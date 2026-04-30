Près de 35 000 $ pour la ZEC des rivières de Godbout et Mistassini

Près de 35 000 $ ont été amassés à l’occasion du 5 à 7 de la ZEC des rivières Godbout et Mistassini. Ces fonds vont permettre la continuation des activités de l’organisme, mises à mal par les restrictions et la baisse des ressources.

L’activité-bénéfice s’est tenue à l’hôtel Le Manoir de Baie-Comeau, le 23 avril. C’était la première fois que l’équipe de l’organisme préparait cet événement, puisque les membres du groupe ont changé.

“ C’est un changement d’équipe complet, donc on a un peu perdu la mémoire collective de l’organisation, mais c’était un succès ”, assure le président de la ZEC des rivières Godbout et Mistassini, Claude Dupuis.

Une équipe de bénévoles se tenait à l’accueil : Edith Simard, Dany Michaud, Marie-Pier Larouche et Ana Ramirez. Photo courtoisie

Un montant de 34 950 $ a été récolté tout au long de la soirée, des fonds qui vont directement servir à l’organisme pour entretenir le territoire. “ Toutes les infrastructures, les ponts, les bâtiments, les chemins d’accès ou les escaliers sont notre responsabilité. On veut être capable de pouvoir supporter nos opérations ”, fait savoir M. Dupuis.

Cette levée de fonds est donc essentielle pour subventionner les activités de l’organisme. “ Nos revenus dépendent entièrement de la pêche au saumon et ça ne suffit pas à nos besoins financiers ”, confirme le président.

Le préfet de la MRC Manicouagan, Guillaume Tremblay, était le président d’honneur de l’événement. Photo courtoisie

Au total, ce sont 85 billets qui ont été vendus pour cette soirée. Plusieurs lots étaient proposés à l’enchère, dont des forfaits de pêche au saumon dans toute la province.

Lors de l’édition 2025 du 5 à 7, la Zec de Godbout était repartie avec 38 045 $.

Notons que même si le territoire de l’organisme couvre la rivière Mistassini, celle-ci a été déclarée sanctuaire il y a quelques années et aucune activité de pêche au saumon ne s’y déroule. “ On est quand même responsable du territoire ”, conclut Claude Dupuis.