Un tourisme structuré pour la Péninsule de la Manicouagan

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Par Morgane Busson 1:30 PM - 30 avril 2026 Initiative de journalisme local
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La Péninsule de la Manicouagan se dote d'une stratégie concertée en développement touristique. Photo Facebook

Cette année, les municipalités de Ragueneau, Chute-aux-Outardes, Pointe-aux-Outardes et Pointe-Lebel mettent en commun une stratégie touristique qui se veut structurée. Le premier projet de cette stratégie est une carte touristique pour attirer les visiteurs sur la péninsule.

“ C’est une première étape importante vers un positionnement touristique fort et structuré pour la région ”, explique l’agente de développement touristique chez Innovation et Développement Manicouagan, Jessika Régimbald, dans un communiqué.

D’après elle, cette carte touristique a été conçue afin de présenter de manière attrayante l’offre touristique de la péninsule et mettre en lumière les expériences à vivre sur le territoire.

“ Plus qu’un simple outil informatif, cette carte se veut une véritable bougie d’allumage pour stimuler l’achalandage touristique sur la péninsule ”, ajoute Mme Régimbald.

Cette carte veut permettre aux touristes de visualiser facilement le territoire. Infographie courtoisie

La carte touristique sera disponible dans l’ensemble des bureaux d’information touristique de la Manicouagan, notamment à Ragueneau, Baie-Comeau et Godbout, ainsi que dans plusieurs campings et attraits de la région.

Cette distribution élargie vise à maximiser sa visibilité et à faciliter l’accès à l’information pour les visiteurs.

Tous les attraits des petites municipalités sont listés. Infographie courtoisie

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