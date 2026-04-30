Une coupure d’eau touchera tous les résidents de Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 4:55 PM - 30 avril 2026
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Les citoyens de Baie-Comeau n'auront pas d'eau potable dans la nuit du 3 au 4 mai. Photo Pixabay

L’ensemble de la population de Baie-Comeau sera privée d’eau potable dans la nuit du dimanche 3 mai au lundi 4 mai en raison de travaux planifiés à l’usine de traitement de l’eau potable.

La coupure, qui touchera tous les secteurs, s’inscrit dans une opération d’entretien et d’amélioration des installations.

« Afin de réaliser des travaux d’amélioration et d’entretien à l’usine de traitement de l’eau potable, le service de distribution de l’eau potable sera interrompu dans la nuit du dimanche 3 mai au lundi 4 mai », indique l’avis transmis aux citoyens.

Les travaux doivent débuter vers 22 h et se poursuivre durant une partie de la nuit. Le rétablissement du service est prévu en matinée, aux alentours de 6 h, le lundi 4 mai. D’ici là, les résidents sont invités à prévoir des réserves d’eau pour leurs besoins essentiels.

À la suite de cette interruption, un avis d’ébullition préventif sera en vigueur. « Un avis d’ébullition préventif suivra la coupure d’eau », confirme le communiqué, sans en indiquer la durée.

Une seconde interruption est également anticipée au cours de la semaine suivante, afin de compléter les travaux. Selon les informations disponibles, celle-ci devrait survenir dans la nuit du jeudi 7 mai au vendredi 8 mai.

« Prenez note que, pour finaliser les travaux, une autre interruption du service de l’eau potable aura aussi lieu au cours de la semaine », souligne-t-on.

Les autorités municipales invitent la population à demeurer attentive aux communications officielles pour les mises à jour concernant le retour complet à la normale et les consignes liées à la qualité de l’eau.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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