Élection partielle à Baie-Trinité : les citoyens appelés aux urnes le 7 juin

Par Johannie Gaudreault 4:16 PM - 1 mai 2026
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Un poste est à combler au conseil municipal de Baie-Trinité. Photo Gérard Poirier

Une élection partielle se tiendra à Baie-Trinité afin de pourvoir un poste vacant au conseil municipal, à la suite du départ du conseiller Roger Beaudin.

La Municipalité de Baie-Trinité organisera une élection partielle le dimanche 7 juin de 10 h à 20 h dans le but de combler le poste de conseiller au siège numéro 1. Les citoyens seront ainsi invités à se prononcer pour élire un nouveau représentant au sein du conseil municipal.

Ce scrutin vise à assurer la continuité des activités municipales et à maintenir une représentation complète au conseil.

La Municipalité indique également que les informations relatives à cette démarche électorale seront centralisées et mises à jour sur son site Internet au fil des prochaines semaines.

Dans un avis public signé par le président d’élection, Éric Doyle, la municipalité confirme que la période de mise en candidature est déjà amorcée et se terminera le 8 mai.

Si plus d’un candidat se présente, un vote par anticipation aura lieu le dimanche 31 mai, de 12 h à 20 h, offrant ainsi une première occasion aux électeurs de s’exprimer avant le jour officiel du scrutin.

Des dispositions sont également prévues pour faciliter la participation électorale. Les personnes incapables de se déplacer pour des raisons de santé pourront faire une demande, jusqu’au 22 mai, afin de voter à domicile ou dans un établissement de santé.

De plus, les électeurs dont le domicile n’est pas situé sur le territoire de la municipalité pourront voter par correspondance, à condition d’en faire la demande au plus tard le 23 mai. Les bulletins seront expédiés à compter du 28 mai.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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