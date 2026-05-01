Le festival Vague de rires dévoile son présentateur officiel

Par Johannie Gaudreault 4:52 PM - 1 mai 2026
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Jean Poirier, surintendant général à la Société en commandite hydroélectrique Manicouagan et Tommy Brûlé, président du conseil d’administration de Vague de rires. Photo Vague de rire

Un appui majeur vient propulser la toute première édition du Festival Vague de rires à Baie-Comeau, alors que la Société en commandite hydroélectrique Manicouagan s’engage comme présentateur officiel de l’événement humoristique.

Baie-Comeau accueillera du 18 au 20 juin un nouveau rendez-vous culturel, désormais soutenu par un partenaire de poids. La Société en commandite hydroélectrique Manicouagan (SCHM) devient le présentateur officiel de la première édition du Festival Vague de rires.

« Nous sommes très fiers d’annoncer que nous sommes le présentateur officiel de la première édition du premier festival d’humour de la Côte-Nord, Vague de rires. La mission du Festival, ainsi que ses valeurs rejoignent celles de la SCHM. Le développement socioculturel de la région nous tient à cœur, puisqu’il renforce l’attractivité et la rétention de talent », affirme Jean Poirier, surintendant général pour la SCHM.

« Nous sommes une entreprise de production d’énergie et souhaitons ainsi supporter une équipe dynamique qui ne ménage pas les efforts afin de grandes émotions du 18 au 20 juin prochain. L’humour étant important au quotidien, longue vie au Festival Vague de rires », poursuit-il.

Du côté de l’organisation, cette collaboration est perçue comme un levier important pour assurer le succès de cette première édition.

« C’est avec beaucoup de fierté que le Festival Vague de rires s’associe à une société bien de chez nous qui joue un rôle fondamental pour notre région. Nos valeurs et notre vision se rejoignent et nous sommes honorés de pouvoir compter sur ce partenaire d’exception pour notre première édition », souligne Tommy Brûlé, président du conseil d’administration du festival Vague de rires.

Le Festival Vague de rires se déploiera sur quatre scènes différentes à travers la ville de Baie-Comeau, proposant une programmation humoristique variée. Les billets sont déjà en vente sur le site officiel de l’événement.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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