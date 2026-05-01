Le salaire minimum au Québec passe à 16,60 $ l’heure

Par La Presse Canadienne 8:52 AM - 1 mai 2026
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Archives - Un employé place des produits dans les rayons d'un commerce à Montréal le mardi 4 février 2025. LA PRESSE CANADIENNE/Christinne Muschi

La hausse du salaire minimum entre en vigueur ce vendredi au Québec: il passe de 16,10 $ à 16,60 $ l’heure.

Lorsqu’il avait annoncé cette hausse de 3,1 %, à la fin du mois de janvier, le ministre du Travail, Jean Boulet, avait indiqué que 258 900 personnes en bénéficieraient.

Par la même occasion, le salaire à pourboire passe de 12,90 $ à 13,30 $ l’heure. Il s’agit là aussi d’une hausse de 3,1 %.

Selon le ministre Boulet, dans le «contexte économique actuel», il est important que le salaire minimum «évolue de manière équilibrée».

Il estime que cette hausse «protège le pouvoir d’achat des travailleuses et des travailleurs, et ce, tout en permettant à nos entreprises de demeurer compétitives».

«Elle va aussi contribuer à inciter des personnes sans emploi à intégrer le marché du travail», avait affirmé le ministre Boulet au moment d’annoncer la hausse.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) rappelle qu’un travailleur ne peut pas recevoir un salaire moindre que le taux en vigueur.

Elle ajoute que «l’employeur doit lui verser un salaire égal ou supérieur au salaire minimum, même s’il a certains avantages, comme une voiture ou un logement fourni par son employeur».

— Avec des informations de Lia Lévesque

La Presse Canadienne

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