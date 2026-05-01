L’Ordre du Mérite Nord-Côtier dévoile ses 6 personnalités à l’honneur pour 2026

Les six personnalités 2026 de l’Ordre du Mérite Nord-Côtier seront honorées lors d’une cérémonie d’investiture présentée le dimanche 7 juin à la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles.

L’Ordre du Mérite Nord-Côtier rend hommage chaque année à des bénévoles d’exception. Les récipiendaires recevront durant la cérémonie du 7 juin un certificat d’honneur et une médaille honorifique.

Six candidatures ont été sélectionnées, soit trois membres, deux organismes et une médaille à titre posthume remise à M. Jean-Paul Gagné (Baie-Comeau) pour souligner son implication dans le milieu communautaire.

Les membres qui recevront les honneurs sont : Mme France Bédard (Port-Cartier) pour son implication dans le domaine sportif, dans le domaine du social c’est l’implication de M. Dany Racine (Baie-Comeau) qui sera reconnu, dans le milieu du communautaire c’est Mme Guylaine Racine (Baie-Comeau) qui recevra les honneurs pour son implication.

Les deux organismes qui seront honorés sont la Corporation de la Véloroute des baleines et le Symposium de peintures de Baie-Comeau.

La cérémonie d’investiture du 7 juin se fera sous le présidence d’honneur de M. Steeve Chapados de Sept-Îles, directeur général de Desjardins, Caisse du coeur-de-la-Côte-Nord.

Toute la population est invitée à venir célébrer gratuitement l’engagement bénévole des récipiendaires 2026 le 7 juin à 14 h à la Salle Jean-Marc-Dion de Sept-Îles.