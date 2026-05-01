Yellow déménage au Centre Manicouagan

Le magasin de chaussures Yellow a fait ses boîtes pour déménager dans un nouveau local situé au Centre Manicouagan à Baie-Comeau.

La boutique accueillait ses clients sur le boulevard Laflèche, à côté du Salvatoré, depuis plusieurs années déjà, mais elle avait déjà vendu ses produits au centre commercial.

Depuis le 1er mai, le nouvel emplacement est officiellement ouvert à la clientèle.

« Il s’agit d’un retour chez nous… après 33 ans à être nos voisins d’en face! Yellow est une entreprise québécoise bien implantée à Baie Comeau : elle chausse les familles d’ici depuis des décennies », mentionne le Centre Manicouagan sur les réseaux sociaux.

Pour célébrer l’ouverture officielle ce vendredi 1er mai, les clients peuvent profiter de 15 % de rabais sur toute la marchandise pendant la première fin de semaine d’opération.

« Venez découvrir notre nouvelle boutique Yellow et célébrez avec nous le retour d’une marque bien aimée de notre clientèle », conclut le centre commercial du secteur Mingan.

Notons qu’aucune ouverture n’a été confirmée pour le local laissé vacant sur le boulevard Laflèche. Selon nos informations, le Groupe Abbatiello se serait porté acquéreur du bâtiment qui accueille déjà une de ses franchises. Verrons-nous apparaître une nouvelle chaîne de l’entreprise? À suivre…