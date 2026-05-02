Du réseau cellulaire s’en vient à Ragueneau

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Par Morgane Busson 10:00 AM - 2 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Le projet prévoit une tour de 76 mètres. Photo Pixabay

La compagnie Telus propose la construction d’une tour de réseau cellulaire dans la municipalité de Ragueneau. Les usagers de la 138 et certains citoyens se retrouvent parfois sans réseau, une situation inquiétante en cas d’accident.

La tour sera installée au nord du chemin du Quai, en retrait de la route 138.

« Le réseau cellulaire est au mieux médiocre. On a des zones de la 138 où il n’y a aucun réseau cellulaire et la majorité des résidents du secteur où l’antenne va être implantée n’ont pas de réseau », indique le maire de la municipalité de Ragueneau, Steve Berthiaume.

D’après lui, il est presque impossible de passer des appels dans la maison. Il faut sortir pour espérer atteindre une ou deux barres et être capable de téléphoner, ce que confirme un Ragueneauvien, Dave Rangers.

« Si on veut passer des appels de chez soi, il faut le faire en Wi-Fi. Mais si une panne arrive, on se retrouve sans réseau, c’est déjà arrivé », explique-t-il. 

Ce manque de réseau peut parfois causer des inquiétudes. « C’est dangereux en cas d’accident. On n’est pas capable d’appeler le 911, donc cette tour, c’est une bonne chose », exprime M. Rangers.

Il est possible d’envoyer des commentaires ou des questions avec le responsable du projet jusqu’au 25 mai. Au moment d’écrire ces lignes, Telus n’avait pas répondu à nos questions concernant la date des travaux et de fonctionnalité de la nouvelle tour.

Le réseau cellulaire serait aussi une bonne chose pour les activités en extérieur, comme le VTT, pour Dave Rangers. Photo courtoisie

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Morgane Busson

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