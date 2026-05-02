Le retour d’un tournoi d’échecs ouvert à tous à Baie-Comeau

Le Club d’échecs de Baie-Comeau organise un tournoi d’échecs le 9 mai à la Maison Alpha ABC Côte-Nord, une première depuis plus de 20 ans.

Le président du club, Mario Turbis, mentionne qu’un tournoi a été organisé à l’interne, ce qui a donné le goût aux bénévoles d’en organiser un ouvert à tous.

Il raconte vouloir remettre sur pied ce tournoi, qui avait cessé d’exister il y a une vingtaine d’années, afin de redonner envie aux gens de prendre part aux activités du club.

« C’est difficile d’attirer le monde », lance-t-il, précisant qu’il y a tout de même plusieurs personnes qui viennent jouer les lundis soirs et samedis après-midi.

Le tournoi se déroulera en quatre rondes et offre deux portions, soit une pour les débutants et une pour les avancés. Il commencera à 11 h et les inscriptions se feront le matin même, sur place, à 10 h 30 au coût de 10 $.