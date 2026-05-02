Stéphane D’Amours est élu conseiller à Pointe-Lebel

Stéphane D’Amours est élu sans opposition au poste de conseiller du district 6 – Moreau (Pointe-Paradis) à Pointe-Lebel.

« C’est une responsabilité que j’accueille avec humilité et la volonté de contribuer concrètement », écrit-il au Journal par courriel.

Stéphane D’Amours est le seul à avoir déposé sa candidature pour occuper ce poste libre au sein du conseil, quelques mois après les élections générales municipales.

« Après plusieurs années en développement régional et en accompagnement stratégique des entreprises, je suis heureux de mettre cette expérience au service de ma communauté », ajoute-t-il.