Stéphane D’Amours est élu conseiller à Pointe-Lebel

Par Karianne Nepton-Philippe 12:34 PM - 2 mai 2026
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Stéphane D'Amours siégera au sein du conseil municipal de Pointe-Lebel.  Photo courtoisie

Stéphane D’Amours est élu sans opposition au poste de conseiller du district 6 – Moreau (Pointe-Paradis) à Pointe-Lebel.

« C’est une responsabilité que j’accueille avec humilité et la volonté de contribuer concrètement », écrit-il au Journal par courriel. 

Stéphane D’Amours est le seul à avoir déposé sa candidature pour occuper ce poste libre au sein du conseil, quelques mois après les élections générales municipales. 

« Après plusieurs années en développement régional et en accompagnement stratégique des entreprises, je suis heureux de mettre cette expérience au service de ma communauté », ajoute-t-il. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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