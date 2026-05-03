Aéroport de Baie-Comeau : un contrat pour la réfection des aides visuelles

Par Karianne Nepton-Philippe 10:00 AM - 3 mai 2026
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Aéroport de Baie-Comeau. Photo archives

La MRC de Manicouagan reçoit une aide financière de Transports Canada pour la réfection des aides visuelles de l’aéroport de Baie-Comeau, qui coûtera 335 698 $. 

Le contrat pour ces travaux a été octroyé à la firme ADB Safegate Canada inc., seul soumissionnaire à l’appel d’offres. On ne connaît pas encore l’échéancier des travaux. 

L’aide financière de Transports Canada provient du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA). 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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