Aéroport de Baie-Comeau : un contrat pour la réfection des aides visuelles

La MRC de Manicouagan reçoit une aide financière de Transports Canada pour la réfection des aides visuelles de l’aéroport de Baie-Comeau, qui coûtera 335 698 $.

Le contrat pour ces travaux a été octroyé à la firme ADB Safegate Canada inc., seul soumissionnaire à l’appel d’offres. On ne connaît pas encore l’échéancier des travaux.

L’aide financière de Transports Canada provient du Programme d’aide aux immobilisations aéroportuaires (PAIA).