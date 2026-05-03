Angine de Poitrine enflamme L’Ouvre-boîte culturel et attire des Américains 

Par Karianne Nepton-Philippe 10:15 AM - 3 mai 2026
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Angine de Poitrine s'est produit à L'Ouvre-boite culturel le 2 mai.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Avant même que le duo Angine de Poitrine ne mette les pieds sur la scène de L’Ouvre-boîte culturel, l’ambiance était déjà électrisante en début de soirée le 2 mai. Au travers des Nord-Côtiers sur place, on pouvait y avoir des fans venus tout droit de Los Angeles pour voir leur nouvel artiste préféré. 

Le spectacle à Baie-Comeau affichait complet depuis plusieurs semaines déjà avant qu’Angine de Poitrine ne devienne un phénomène mondial. 

Stephanie Seman et Chris Darnell font partie des chanceux qui ont eu le temps de s’acheter des billets, sans même avoir planifié la logistique du voyage de Los Angeles à Baie-Comeau. 

« On a découvert Angine de Poitrine deux semaines avant la vidéo du festival KEXP. […] C’est maintenant mon nouvel artiste préféré », lance Chris Darnell. 

Stephanie Seman explique qu’à ce moment, il n’y avait pas de spectacle en Amérique du Nord près de chez elle. 

« C’était le seul où il y avait des billets de disponibles. On les a achetés et peu de temps après, ils ont annoncé une tournée nord-américaine, mais il était impossible d’avoir des billets », mentionne-t-elle. 

L’originalité, le son unique, la magie du costume et le plaisir que les musiciens ont sur scène : ce sont les principales raisons qui attirent les deux Américains, qui en étaient à leur toute première visite sur la Côte-Nord. 

Tout au long de la soirée, les 150 spectateurs, dont certains étaient vêtus de pois blancs et noirs, ont dansé et même créé des moshpits… sans oublier les triangles avec les mains! Photo Karianne Nepton-Philippe

Moshpits, pois et triangles

Le public, déjà prêt à se laisser porter par Angine de Poitrine, a rapidement explosé dès les premières notes. 

Tout au long de la soirée, les 150 spectateurs, dont certains étaient vêtus de pois blancs et noirs, ont dansé et même créé des moshpits… sans oublier les triangles avec les mains!

Rappelons que l’équipe bénévole de L’Ouvre-boîte cultuel a eu beaucoup de gestion à faire en raison de la venue du duo devenu populaire partout dans le monde. 

« Comparativement à tous nos autres spectacles, on était vraiment très préparé. Je suis content, parce que tout s’est bien déroulé et je n’ai eu que de bons commentaires du début à la fin de la soirée », lance David Marcil, bénévole pour L’Ouvre-boîte culturel, au lendemain du spectacle. 

Alors que le spectacle affichait déjà complet quelques semaines avant les vidéos et entrevues du groupe qui sont devenues virales, les bénévoles ont mis en garde les acheteurs contre les fraudes. 

« Chaque semaine, la game changeait. On ne s’attendait pas à ça. On a déjà eu des spectacles complets, mais pas comme celui-ci. Que du monde vienne des États-Unis spécifiquement pour notre spectacle, c’est la première fois », souligne M. Marcil.

Ils ont aussi dû publier un message quelques jours avant l’événement, sur Facebook, pour avertir les détenteurs de billet de quelques consignes pour le spectacle. 

« Au final, l’ambiance était merveilleuse. En plus, avec le buzz d’Angine de Poitrine, c’était incroyable. On a vécu une belle expérience humaine, on est choyé », conclut-il.

Avant même que le duo Angine de Poitrine ne mette les pieds sur la scène de L’Ouvre-boite culturel, l’ambiance était déjà électrisante en début de soirée le 2 mai. Photo Karianne Nepton-Philippe

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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