La Société du Plan Nord a développé un site web, le Réseau d’affaires nordiques (RAN), qui permet aux grandes compagnies, aux fournisseurs et aux intervenants économiques du territoire nordique un maillage privilégié et l’accès à de l’information pertinente pour faire affaire dans le nord.

L’organisation continue les efforts de développement et de déploiement de cet outil, en vue du premier anniversaire du lancement qui aura lieu cet automne.

La plateforme, accessible en ligne via le reseauaffairesnordiques.spn.gouv.qc.ca vise à maximiser les retombés économiques régionales, tant des projets d’investissement public que des projets d’investissements privés.

On y retrouve entre autres des informations sur les projets d’investissements des grands donneurs d’ordres publics et privés, ainsi que de la documentation triée sur le volet par l’équipe du bureau de commercialisation de la Société du Plan Nord, qui a développé l’outil. Le développement et la mise en ligne du Réseau d’affaires nordique ont nécessité des investissements de 646 169 $, sans compter les ressources humaines allouées au projet.

« Actuellement, nous avons sur la plateforme près de 100 grands donneurs, plus de 500 fournisseurs et environ 150 intervenants économiques », rapporte Martin Gagnon, directeur et responsable du projet.

Pour les donneurs d’ordres, l’avantage d’être actifs sur le Réseau d’affaires nordiques, c’est de pouvoir présenter leurs besoins aux fournisseurs, explique-t-il.

« Auparavant, ils étaient relativement indépendants dans leurs processus d’acquisition de biens et services. Mais depuis quelques années, entre autres à cause de la rareté de la main-d’œuvre, ils peuvent rencontrer des difficultés à susciter de l’intérêt lorsqu’ils ont des besoins », dit-il.

La plateforme sert aussi de vitrine pour les petites et moyennes entreprises qui peuvent mettre en valeur leurs réalisations, leurs capacités et leurs certifications.

« La valeur ajoutée du RAN est de regrouper au même endroit l’ensemble des besoins sur le territoire nordique et de convier les acteurs qui peuvent répondre à ces besoins. Le bureau de commercialisation fait aussi une veille quotidienne pour y inclure les appels d’offres publiques qui proviennent du Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec. »

On notera que la plateforme, bien qu’ouverte au public, nécessite une inscription afin de pouvoir accéder à l’ensemble du contenu. La Société du Plan Nord contacte de façon proactive les entreprises qui correspondent aux profils recherchés.

« La plateforme est accessible à tous, mais elle s’adresse à une clientèle ciblée. Le bureau de commercialisation a des conseillers dans toutes les régions nordiques et les fournisseurs qui souhaitent devenir membres peuvent nous contacter. […] Cela dit, il y a 4 500 entreprises nordiques répertoriées dans nos banques de données. On ne cherche pas nécessairement à avoir toutes ces entreprises en vitrine. On cible les entreprises qui sont des acteurs capables de contribuer au développement de projets structurants », explique M. Gagnon.