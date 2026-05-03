Un premier tournoi d’échecs au Baie-Comeau High School 

Par Karianne Nepton-Philippe 8:47 AM - 3 mai 2026
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Un tournoi d'échecs scolaire s'est tenu au Baie-Comeau High School le 2 mai.  Photo Karianne Nepton-Philippe

Un tournoi d’échecs scolaire a rassemblé une quarantaine de jeunes au Baie-Comeau High School le 2 mai. 

Les écoles du CSS de L’Estuaire ainsi que celles de la Eastern Shores School Board ont été invitées à participer. 

« Ce sont Les échecs de l’est qui organisent le tournoi. C’est la première fois qu’on le fait à Baie-Comeau. L’an passé, on a fait ça à Matane », fait savoir Tristan Ellis, enseignant au Baie-Comeau High School. 

Le tournoi s’adresse aux élèves de la 5année du primaire jusqu’à la 5e secondaire de la Commission scolaire Eastern Shores, qui regroupe la Côte-Nord, la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. 

« J’ai aussi invité le Centre de services scolaire de l’Estuaite, mais on n’a pas eu un haut taux de participation. Mais, c’est la première fois que je l’organise », mentionne l’enseignant. 

« Au final, je suis très content de comment se passe le tournoi. Bien des jeunes ici sont passionnés des échecs et c’est beau à voir. J’ai même des élèves qui passent du temps sur YouTube pour apprendre des trucs », lance-t-il. 

Lors de ce tournoi, un jeu d’échecs créé par l’artiste Richard Ferron a aussi été exposé dans la pièce.

Voici les résultats du tournoi

Secondaire :

1e place: Raphaël Bouchard, Baie-Comeau High School

2e place: Connor Burton, Evergreen High School

3e place: Elizabeth Boulay, Gaspé Elementary

Primaire :

1e place : Eden Encalada, Baie-Comeau High School

2e place : Gavin Paige, Gaspé Elementary

3e place : Axelle Paige, Gaspé Elementary

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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