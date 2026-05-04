Avis d’ébullition en vigueur à Baie-Comeau

À la suite d’une interruption de la distribution de l’eau potable cette nuit, un avis d’ébullition préventif est en vigueur jusqu’à nouvel ordre pour l’ensemble de la ville de Baie-Comeau.

« Vous devez faire bouillir l’eau 1 minute à gros bouillons avant la consommation », mentionne l’instance municipale à ses citoyens.

De plus, afin d’aider à rétablir la pression d’eau sur l’ensemble du réseau, la Ville invite la population à réduire sa consommation d’eau potable.

Le retour à la normale sera confirmé sur les médias sociaux ainsi que sur le site web de la Ville de Baie-Comeau.