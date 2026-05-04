Avis d’ébullition en vigueur à Baie-Comeau

Par Johannie Gaudreault 11:14 AM - 4 mai 2026
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Un avis d'ébullition est en vigueur à Baie-Comeau à la suite de la coupure d'eau dans la nuit du 3 au 4 mai. Photo Vincent Rioux-Berrouard

À la suite d’une interruption de la distribution de l’eau potable cette nuit, un avis d’ébullition préventif est en vigueur jusqu’à nouvel ordre pour l’ensemble de la ville de Baie-Comeau.

« Vous devez faire bouillir l’eau 1 minute à gros bouillons avant la consommation », mentionne l’instance municipale à ses citoyens.

De plus, afin d’aider à rétablir la pression d’eau sur l’ensemble du réseau, la Ville invite la population à réduire sa consommation d’eau potable.

Le retour à la normale sera confirmé sur les médias sociaux ainsi que sur le site web de la Ville de Baie-Comeau.

Une coupure d’eau touchera tous les résidents de Baie-Comeau

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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