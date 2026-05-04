Benoît Gagnon entre au conseil municipal de Chute-aux-Outardes

Une élection partielle a eu lieu à Chute-aux-Outardes à la suite du départ de la conseillère Christine Côté au poste numéro 1. C’est Benoît Gagnon qui a été élu pour la remplacer.

Le scrutin s’est déroulé le 3 mai de 10 h à 20 h. M. Gagnon a récolté 137 votes et son adversaire Martin Desbiens a été le choix de 52 citoyens.

Quelque 195 électeurs se sont rendus aux urnes, que ce soit ce dimanche ou lors de la journée de vote par anticipation (26 avril). Sur ce nombre, 189 bulletins ont été acceptés et 6 ont été rejetés.

Au total, 1 173 électeurs étaient inscrits sur la liste électorale et pouvaient exercer son droit de vote, ce qui donne un taux de participation d’à peine 16 %.

« C’est avec joie que je remercie les 195 personnes qui sont venues exercer leur droit de vote ce dimanche. Je tiens à souligner le travail de mon concurrent et dès la semaine prochaine je me mets au travail pour vous », écrit le nouveau conseiller municipal sur ses réseaux sociaux.

Benoît Gagnon est originaire de Baie-Comeau, mais il demeure à Chute-aux-Outardes depuis 2015. Après son parcours universitaire à l’Université Laval en 2013, il est revenu dans sa région natale.

« Je souhaite travailler sur des projets économiques pour développer notre communauté, afin qu’elle soit un endroit où il fait bon vivre, tant pour les jeunes familles que pour nos aînés. Je suis particulièrement sensible au dossier de la qualité de l’eau, un enjeu crucial qui doit être réglé rapidement », a-t-il mentionné lorsqu’il a annoncé sa candidature.