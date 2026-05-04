Des Nord-Côtiers pédalent 100 km pour les enfants malades à Ottawa

Trois Nord-Côtiers ont fait rayonner leur région jusque dans la capitale canadienne en prenant part au Défi CHEO. Ils ont récolté plus de 5 000 $ pour la recherche sur le cancer pédiatrique lors de cet événement d’envergure réunissant 5 000 participants.

Jeff Dufour Tremblay, John-James Blanchette et Vincent Bellavance ont grimpé sur leur vélo le 3 mai à Ottawa pour contribuer à la lutte contre le cancer chez les enfants, amassant 5 170 $ avec leur équipe Sans Limites.

L’équipe participait au parcours de 100 kilomètres, le plus exigeant du défi, bien que les participants puissent se relayer ou adapter leur effort.

Jeff Dufour Tremblay de Baie-Comeau en était à une deuxième participation active, en plus d’avoir déjà contribué financièrement par le passé. Pour la première fois cette année, il était accompagné de deux acolytes de la région, soit John-James de Sept-Îles et Vincent, un ancien Baie-Comois déménagé en Outaouais.

Le départ a été donné tôt le matin, dans des conditions fraîches. Le trajet, qui débutait au Musée canadien de la guerre, traversait le parc de la Gatineau avant de revenir au point de départ, s’est déroulé sous un soleil graduellement plus clément. « À partir de 10 h, il commençait à faire plus chaud, autour de 10 degrés », raconte M. Dufour Tremblay.

Au-delà de la performance sportive, c’est l’ambiance et la cause qui marquent les esprits. « Super bien été, belle ambiance, bonne énergie, pas trop de blessés, c’était bien », souligne le cycliste nord-côtier.

Une implication qui dépasse les kilomètres

Pour Jeff Dufour Tremblay et John-James Blanchette, cet engagement trouve ses racines dans leur passage dans la région d’Ottawa, où ils ont travaillé plusieurs années.

« On s’est créé des liens. C’est comme notre deuxième chez nous », explique M. Blanchette rappelant leur passage dans le monde de la politique fédérale aux côtés de la députée Marilène Gill. L’implication s’est aussi nourrie de rencontres et d’expériences personnelles, notamment avec une famille ayant eu recours aux services du centre hospitalier.

Le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) est reconnu comme un chef de file en recherche et en soins pédiatriques, particulièrement en oncologie. Les fonds recueillis lors d’événements comme le Défi CHEO contribuent à améliorer les traitements et à réduire les effets secondaires à long terme chez les jeunes patients.

« Faire de la recherche pour les enfants malades, c’est assez universel », mentionne M. Dufour Tremblay en précisant que c’est aussi utile pour les enfants du Québec.

Une première équipe nord-côtière

C’était la première fois que les trois hommes participaient ensemble au défi sous les couleurs de la Côte-Nord. Une expérience qu’ils souhaitent répéter et même élargir.

« Si ça devient une tradition à laquelle d’autres Nord-Côtiers veulent embarquer, on serait bien contents de faire des équipes exclusivement Côte-Nord », lance Jeff Dufour Tremblay.

D’ici là, les trois cyclistes comptent revenir mieux préparés. « On aurait dû s’entraîner plus », admet le Baie-Comois, évoquant déjà un retour l’an prochain avec une préparation plus structurée. « J’ai fait beaucoup de vélo un mois avant, mais c’était du vélo intérieur. Ce n’était pas à la hauteur du défi. »

Au final, leur participation aura permis non seulement de soutenir une cause majeure, mais aussi de faire connaître leur région de façon positive. « C’est une autre manière de faire rayonner la Côte-Nord pour les bonnes raisons », concluent les deux généreux Nord-Côtiers, copropriétaires de la firme élan. – accélérateur d’affaires qui a aussi contribué à la cause.