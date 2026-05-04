Le Cégep de Baie-Comeau célèbre ses finissants

Près de 700 personnes ont assisté, le 2 mai, à la quatrième Cérémonie de fin d’études du Cégep de Baie-Comeau, marquée par l’émotion, la reconnaissance et une importante remise de bourses soulignant la réussite et la persévérance.

Le Cégep de Baie-Comeau a célébré la fin du parcours scolaire de 259 finissants lors de l’événement tenu au stade Médard-Soucy. De ce nombre, 160 étudiants ont défilé sur scène devant une assistance nombreuse et émue afin de recevoir un certificat symbolique.

Moment fort de la soirée, la remise de 42 bourses totalisant 20 500 $ a permis de souligner l’excellence et la persévérance au sein de la cohorte. Deux bourses de 500 $ ont été attribuées dans chacun des programmes, en plus de cinq distinctions remises à des étudiants incarnant les valeurs du Cégep, soit la bienveillance, l’audace, l’inclusion, l’engagement et la collaboration.

La Médaille académique de la Gouverneure générale, accompagnée d’une bourse du Mérite scolaire de 1 000 $, a été décernée à Noémie Racine, finissante en Sciences de la nature, qui a obtenu une moyenne de 95,95 %.

En ouverture de la cérémonie, la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, a souligné l’importance de cette étape charnière dans le parcours des diplômés.

« Aujourd’hui, vous franchissez un moment clé de votre parcours, un instant significatif et mérité, que nous célébrons avec fierté. En vous voyant réunis ici, vêtus de vos toges et vos mortiers, une immense fierté m’envahit. Ce moment, celui de votre réussite, est au coeur de notre mission. Nous sommes ici pour reconnaître tout le chemin que vous avez parcouru, que ce soit en poursuivant vos études, en réorientant votre carrière, ou en venant d’ailleurs pour être ici aujourd’hui. »

La cérémonie s’est conclue par le mot du président sortant de l’Association générale des étudiantes et des étudiants, Jacob Martel, qui a invité ses pairs à procéder au traditionnel lancer du mortier, un geste hautement symbolique venant clore leur parcours collégial.

Présenté par la Fondation du Cégep de Baie-Comeau, l’événement a été rendu possible grâce à l’appui de nombreux partenaires du milieu. Le président du conseil d’administration de la Fondation, Jean-Philippe Messier, a tenu à souligner cette mobilisation.

« En plus de la Caisse Desjardins de la Manicouagan et Alcoa, ce sont plus de 20 entreprises et organismes de la communauté qui ont renouvelé leur soutien lorsque la Fondation les a interpellés pour contribuer à cette quatrième édition, ce qui est exceptionnel. Votre appui nous permet de mettre en lumière l’excellence, la persévérance et les efforts des finissantes et des finissants du Cégep. »