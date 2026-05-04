Le Cégep de Baie-Comeau célèbre ses finissants

Par Johannie Gaudreault 10:47 AM - 4 mai 2026
Temps de lecture :

Le Cégep de Baie-Comeau a célébré la fin du parcours scolaire de 259 finissants le 2 mai. Photo Créations Sabrina

Près de 700 personnes ont assisté, le 2 mai, à la quatrième Cérémonie de fin d’études du Cégep de Baie-Comeau, marquée par l’émotion, la reconnaissance et une importante remise de bourses soulignant la réussite et la persévérance.

Le Cégep de Baie-Comeau a célébré la fin du parcours scolaire de 259 finissants lors de l’événement tenu au stade Médard-Soucy. De ce nombre, 160 étudiants ont défilé sur scène devant une assistance nombreuse et émue afin de recevoir un certificat symbolique.

Moment fort de la soirée, la remise de 42 bourses totalisant 20 500 $ a permis de souligner l’excellence et la persévérance au sein de la cohorte. Deux bourses de 500 $ ont été attribuées dans chacun des programmes, en plus de cinq distinctions remises à des étudiants incarnant les valeurs du Cégep, soit la bienveillance, l’audace, l’inclusion, l’engagement et la collaboration.

La Médaille académique de la Gouverneure générale, accompagnée d’une bourse du Mérite scolaire de 1 000 $, a été décernée à Noémie Racine, finissante en Sciences de la nature, qui a obtenu une moyenne de 95,95 %.

En ouverture de la cérémonie, la directrice générale du Cégep de Baie-Comeau, Manon Couturier, a souligné l’importance de cette étape charnière dans le parcours des diplômés.

« Aujourd’hui, vous franchissez un moment clé de votre parcours, un instant significatif et mérité, que nous célébrons avec fierté. En vous voyant réunis ici, vêtus de vos toges et vos mortiers, une immense fierté m’envahit. Ce moment, celui de votre réussite, est au coeur de notre mission. Nous sommes ici pour reconnaître tout le chemin que vous avez parcouru, que ce soit en poursuivant vos études, en réorientant votre carrière, ou en venant d’ailleurs pour être ici aujourd’hui. »

La cérémonie s’est conclue par le mot du président sortant de l’Association générale des étudiantes et des étudiants, Jacob Martel, qui a invité ses pairs à procéder au traditionnel lancer du mortier, un geste hautement symbolique venant clore leur parcours collégial.

Présenté par la Fondation du Cégep de Baie-Comeau, l’événement a été rendu possible grâce à l’appui de nombreux partenaires du milieu. Le président du conseil d’administration de la Fondation, Jean-Philippe Messier, a tenu à souligner cette mobilisation.

« En plus de la Caisse Desjardins de la Manicouagan et Alcoa, ce sont plus de 20 entreprises et organismes de la communauté qui ont renouvelé leur soutien lorsque la Fondation les a interpellés pour contribuer à cette quatrième édition, ce qui est exceptionnel. Votre appui nous permet de mettre en lumière l’excellence, la persévérance et les efforts des finissantes et des finissants du Cégep. »

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Politique

Benoît Gagnon entre au conseil municipal de Chute-aux-Outardes

Actualité Culturel

Le Musée de la Côte-Nord met la main sur une tapisserie de Ludovic Boney

Actualité Société Sport

Un souffle d’optimisme pour la rivière des Escoumins

Emplois vedettes

Chef maintenance industrielle

LEFEBVRE INDUSTRI-AL
Baie-Comeau
Consulter l'offre

DIRECTEUR(TRICE) DE SUCCURSALE

SQDC
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Politique

Benoît Gagnon entre au conseil municipal de Chute-aux-Outardes

Consulter la nouvelle
Actualité Culturel

Le Musée de la Côte-Nord met la main sur une tapisserie de Ludovic Boney

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 29 avril 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Horizon

Gallix vs. Luskentyre :  Le vent dans les cheveux, l’eau dans les orteils et la paix dans l’âme

Présenté par Tourisme Côte-Nord