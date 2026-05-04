Leur réponse au vide vétérinaire en région

Plutôt que de prendre leur retraite après plus de 25 ans de carrière, Dre Caroline Carrier et Mario Bergeron ont choisi de se lancer dans la mise en place d’un nouveau modèle de soins vétérinaires. Un modèle qu’ils souhaitent tester sur le terrain, en faisant de Charlevoix et de la Côte-Nord un véritable laboratoire.

Leur point de départ repose sur un constat frappant. Entre Baie-Saint-Paul et Baie-Comeau, aucun service vétérinaire n’est actuellement offert.

« On parle d’un trou noir de services. Les gens sont obligés de faire deux, trois heures de route pour faire voir leur animal », explique Dre Caroline Carrier.

Diplômée en 1999 de la Faculté de médecine vétérinaire, elle a exercé pendant plus de deux décennies en médecine des petits animaux. Elle a notamment pratiqué à Rivière-du-Loup avant de s’établir dans Lotbinière, où elle a cofondé avec son conjoint une clinique vétérinaire exploitée pendant plus de 23 ans.

En 2025, le couple vend sa clinique à une relève choisie, refusant de céder à de grands groupes corporatifs. Une transition importante, mais qui ne marque pas la fin de leur implication.

« On ne voulait pas arrêter. C’est une passion pour nous », affirme Dre Carrier.

C’est en repensant à leur clientèle qu’ils prennent conscience de l’ampleur du problème. « On avait des clients de Charlevoix et de la Côte-Nord qui venaient nous voir dans Lotbinière. En fouillant, à un moment donné, je suis tombée sur une dame qui demandait sur un groupe où trouver un vermifuge pour son chat. Là, je me suis dit : on est rendu là. Pour moi, c’est quelque chose de grave, parce qu’il n’y a rien de plus de base qu’un vermifuge. »

Ce questionnement devient le point de départ du projet. Depuis maintenant plus d’un an, le couple travaille à structurer cette nouvelle offre de service.

« On a fait des recherches, on a regardé les besoins, on a approché différentes instances. On a vraiment bâti ça étape par étape », explique Mario Bergeron.

Des résultats !

Le projet représente déjà un investissement d’environ 350 000 dollars, notamment pour l’achat d’un véhicule adapté, l’équipement médical et toute la logistique nécessaire pour offrir des soins en région.

Le modèle proposé se veut différent. Il ne s’agit pas de faire du porte-à-porte.

« Si je fais 250 kilomètres dans une journée pour voir trois patients, je n’ai pas atteint mon but », explique Mario Bergeron.

Le service repose plutôt sur des points de service temporaires dans les municipalités, permettant de desservir un territoire plus large.

« Le but, c’est de rejoindre les communautés. Les gens viennent à nous dans un local, puis on rayonne autour », résume-t-il.

Après des mois de discussion, le projet prendra forme concrètement du côté de Tadoussac dans les prochaines semaines. Une entente permet d’y offrir des services deux jours par mois.

Les services offerts comprendront les soins de base en médecine vétérinaire, dont les examens de santé, la vaccination, la vermifugation, les consultations médicales et le suivi de maladies courantes. Certains tests diagnostiques pourront également être réalisés sur place, selon les besoins et les conditions.

« Même si c’était juste deux jours par mois, on ne voulait pas laisser tomber Tadoussac », souligne Dre Carrier.

D’autres municipalités pourraient s’ajouter. Des discussions sont en cours notamment à Saint-Siméon et Saint-Aimé-des-Lacs. Le conseil de Saint-Siméon doit donner son aval prochainement. Le principe serait le même dans ces municipalités.



Pour le couple, l’objectif dépasse leur propre projet.

« On pense que l’avenir de la médecine vétérinaire est en changement. Peut-être que dans 10 ans, on va regarder ça et dire qu’on était en avance », dit Mario Bergeron.

D’ailleurs, la demande s’est rapidement manifestée dès l’annonce de leur arrivée à Tadoussac, plusieurs citoyens les ayant contactés sans tarder, au point où les plages de rendez-vous pour leur première séance se sont remplies rapidement.

