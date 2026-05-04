Onze Nord-Côtiers décorés pour leur engagement citoyen

Par Johannie Gaudreault 1:29 PM - 4 mai 2026
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Les récipiendaires des Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec honorés lors de la cérémonie de remise tenue au Musée Shaputuan, le 3 mai. Photo Cabinet de la lieutenante-gouverneure

Des parcours marqués par la bienveillance, la persévérance et l’implication communautaire ont été mis à l’honneur lors d’une cérémonie soulignant l’apport de 11 citoyens de la Côte-Nord.

Onze personnalités de la Côte-Nord ont reçu, le 3 mai au Musée Shaputuan, la Médaille de la Lieutenante-gouverneure du Québec, une distinction qui souligne leur contribution remarquable à la société et leur influence positive au sein de leur communauté.

En l’absence de l’honorable Manon Jeannotte, la cérémonie a été présidée par Richard Amyot. Elle a mis en lumière des parcours inspirants, ancrés dans l’engagement social et le dépassement de soi.

« Reconnaître vos actions, c’est célébrer des liens qui nous unissent et des gestes qui ouvrent la voie à un Québec où chaque voix trouve sa place. Merci de vous ouvrir à l’autre, de vous impliquer et d’avancer ensemble vers la réconciliation », a déclaré la Lieutenante-gouverneure par voie de communiqué.

Les Nord-Côtiers ont été honorés dans les catégories Jeunesse, Aînés et Premières Nations. Cette reconnaissance vise à souligner l’engagement, la détermination et l’impact de personnes qui contribuent activement à leur milieu, partout au Québec.

L’événement s’est déroulé en présence de la ministre responsable de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, ainsi que de représentants municipaux et autochtones, dont Manon Langlois et Johnny Régis.

Parmi les récipiendaires, deux médailles dans la catégorie Aînés ont été remises à Martin Bérubé, de Pointe-Lebel, pour ses 60 années de bénévolat, ainsi qu’à Doris Nadeau, de Sept-Îles, pour son engagement soutenu dans la lutte contre l’itinérance, notamment avec la Maison du Transit.

Dans la catégorie Jeunesse, plusieurs étudiants et jeunes adultes ont été récompensés pour leur implication et leur parcours, soit Léa Dufour, Mélodie Dufour, Jacob Martel, Emmanuel Normand et Catherine Veilleux, issus notamment du Centre de formation professionnelle de l’Estuaire, de la polyvalente des Berges des Bergeronnes, du Cégep de Baie-Comeau et du Cégep de Sept-Îles.

La cérémonie a également souligné l’engagement auprès des Premières Nations. Audrey-Lise Rock-Hervieux, de Pessamit, a été honorée pour son implication auprès de Femmes Autochtones du Québec et du centre de la petite enfance de sa communauté.

Guylaine Vachon, également de Pessamit, a été décorée pour son engagement et sa détermination au Centre d’amitié autochtone de Sept-Îles.

Remises dans plusieurs catégories à travers la province, les Médailles de la Lieutenante-gouverneure du Québec visent à reconnaître des citoyens qui, par leurs actions, contribuent à bâtir une société plus inclusive, engagée et solidaire.

Johannie Gaudreault

Johannie Gaudreault oeuvre dans le milieu journalistique depuis la fin de ses études en Arts et technologie des médias. Ayant toujours un sentiment d'appartenance pour... Lire la suite

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