Un flashmob country à Baie-Comeau

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Par Morgane Busson 11:45 AM - 4 mai 2026 Initiative de journalisme local
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Le flashmob s'est déroulé dans plusieurs pays la même journée. À Baie-Comeau, il a eu lieu à la Place Hauterive.  Photo Morgane Busson

Une cinquantaine de personnes se sont réunies le 2 mai à Baie-Comeau à l’occasion du Flashmob international de danse en ligne qui fait bouger les amateurs dans le monde entier.

« On est surpris, on s’attendait à peut-être 10 ou 25 personnes, mais là ça a vraiment fonctionné », confie la propriétaire et enseignante de l’école de danse Cajean, Caroline Tremblay.

Elle raconte avoir demandé à ses élèves de venir, sans s’attendre à ce qu’autant de monde réponde à l’appel.

Ariane Deraps et Caroline Tremblay sont professeures de danse country à Baie-Comeau et Pointe-Lebel. Photo Morgane Busson

Un public de tout âge était présent, pour danser ou simplement s’habiller en country.

« Je découvre la danse country depuis quelques années seulement, je suis ultra débutante donc aucune perfection, puis on n’est pas là pour la perfection », affirme l’amatrice de danse et conseillère pédagogique au Cégep de Baie-Comeau, Julie Maltais.

Un homme en particulier, Jean-Pierre, s’était mis sur son trente-et-un, avec ses bottes et son chapeau. « On dit c’est country, on s’habille en conséquence. On savait qu’il allait y avoir du monde qui allait s’habiller en country », raconte-t-il.

L’événement a été créé par deux Allemands, Ben Murphy et Sascha Wolf en 2020. Ils collaborent étroitement avec la Line Dance Foundation pour soutenir des causes caritatives au sein de la communauté de la danse.

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