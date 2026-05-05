Visite d’individus armés par erreur à Pessamit : aucune personne blessée

Une résidence de Pessamit a été visitée par erreur par des individus armés, ce matin, déclenchant une importante intervention policière. L’événement n’a fait aucun blessé.

Selon les informations transmises par les autorités locales, l’adresse ciblée n’est pas liée à des activités criminelles. Les suspects auraient agi par méprise avant d’être rapidement interceptés et arrêtés.

L’enquête a été confiée à la Sûreté du Québec, qui devra faire la lumière sur les circonstances entourant l’événement.

Afin de rassurer la population, une présence policière accrue est actuellement déployée dans la communauté. Les patrouilles seront renforcées au cours des prochaines heures pour assurer une visibilité sur le territoire.

Les autorités rappellent que la situation peut susciter de l’inquiétude et invitent les citoyens qui en ressentent le besoin à se tourner vers les ressources psychosociales disponibles.