Allier recherche et communauté à Pointe-aux-Outardes

Pointe-aux-Outardes fait dorénavant partie des Ateliers des savoirs partagés (ASP), une initiative québécoise qui vise à rapprocher la recherche des milieux ruraux pour aider les municipalités dans leur développement.

« La recherche est trop focalisée sur les réalités urbaines, ce qui apporte souvent un frein aux ruralités dans leur développement », commence l’animatrice ASP à Pointe-aux-Outardes, Marie Rondot.

Pointe-aux-Outardes collabore dorénavant avec la communauté de Saint-Valérien, proche de Rimouski, et celle de Petit-Saguenay ainsi qu’avec un chercheur de l’UQAR à Baie-Comeau.

« L’idée, c’est vraiment de créer des connexions entre les villages entre eux et avec le milieu de la recherche. Donc, ce n’est pas les chercheurs vraiment qui gèrent tout ça. Il y a une coordination qui aide à faire en sorte que chaque village s’organise entre eux et ait accès à la participation de chercheurs », explique Mme Rondot.

Comment ça fonctionne ?

Dans tout le Québec, ce sont trois groupes de trois villages qui participent à ce programme. La coordination des ASP aide les chercheurs localement pour s’assurer qu’ils comprennent la réalité sur le terrain.

« Le comité de pilotage souligne les enjeux de la municipalité, choisit des orientations sur quatre axes. Les ASP priorisent quatre axes et déterminent un plan d’action pour aller chercher des données, des résultats de recherche, créer des projets de recherche adaptés à la municipalité, et faire des liens avec les autres municipalités qui ont des enjeux semblables et qui ont créé des projets pour adresser ces enjeux-là, ou mettre sur pied des projets qui participent à la vitalisation du village », précise l’animatrice ASP.

Les quatre axes sont la communauté nourricière, le vivre-ensemble, habiter le territoire et la transition socioécologique.

Le groupe des trois communautés dispose de 4 000 $ annuellement pour financer les projets de recherche.

Ce qui pourrait changer à Pointe-aux-Outardes

Un des projets de Saint-Valérien concernait un marché en ligne en collaboration avec les producteurs locaux. « C’est quelque chose qu’on pourrait reproduire avec les agriculteurs de Pointe-aux-Outardes. C’est assez facile d’aller prendre la recette, d’aller chercher du financement pour ça et de l’implanter chez nous. »

D’autres projets sont en réflexion comme des espaces de discussion des enjeux municipaux avec les citoyens, une réglementation des locations à court terme et la création d’un comité pour adresser la problématique de l’eau potable.

« On sait qu’il y a plusieurs puits qui se sont retrouvés à sec cet hiver et il y a une étude qui va être faite bientôt, donc une acquisition de connaissances des eaux souterraines qui va être réalisée puis qui commence l’été qui s’en vient », divulgue Marie Rondot.

Elle veut également aider à développer la mobilité durable avec les deux autres municipalités.

« On veut qu’il y ait un chercheur spécialisé en mobilité durable en milieu rural qui se penche sur les opportunités de développer des projets de mobilité durable comme des projets de covoiturage ou de voitures partagées. On sait que dans un petit village linéaire comme le nôtre, c’est vraiment un défi, mais il y a des projets qui ont été mis de l’avant puis qui fonctionnent dans d’autres villages. »

C’est la Fondation Lucie et André Chagnon, basée à Montréal, qui finance les Ateliers des savoirs partagés jusqu’en 2030. « On a encore quatre ans à pouvoir se faire un plan d’action chaque année puis mettre des projets de l’avant. Donc c’est vraiment important de réunir les gens, d’en parler, de cibler vraiment les projets les plus pertinents à mettre de l’avant pour la vitalité de notre village », conclut l’animatrice ASP.

Notons que les Ateliers des savoirs partagés (ASP) ont vu le jour à Sainte-Camille en Estrie, en 2012. À l’époque, la municipalité traversait une dévitalisation importante depuis des décennies. D’après Marie Rondot, les ASP ont participé à la revitalisation de la municipalité.