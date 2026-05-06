Baie-Comeau : un ancien participant des Championnats du monde de paracyclisme est décédé

Alessandro Zanardi s’est éteint le 1er mai 2026, à l’âge de 59 ans. L’Italien a participé à toutes les éditions des Championnats du monde de paracyclisme sur route de Baie-Comeau, tenues en 2010, 2013 et 2022.

Double champion CART en 1997 et 1998, Zanardi avait vu sa vie basculer lors d’un terrible accident au Lausitzring en 2001. Amputé des deux jambes, il a remporté quatre médailles d’or paralympiques en cyclisme, à Londres en 2012 puis à Rio en 2016.

Lors de ses passages à Baie-Comeau, il a marqué les citoyens ainsi que les organisateurs et bénévoles de l’événement d’envergure. Selon plusieurs, il se démarquait par la vitesse et le contrôle de son vélo adapté.

C’est dans un communiqué publié par la Fondation Obiettivo3 que son décès a été annoncé au public. « C’est avec une profonde tristesse que sa famille annonce la disparition d’Alessandro Zanardi, survenue soudainement dans la soirée de vendredi. Alex s’est éteint dans la sérénité, entouré de l’affection des siens », indique-t-on.

La fondation Obiettivo3 avait été créée par le champion olympique dans le but de promouvoir l’handisport.

Son départ a engendré une vague de sympathies sur les réseaux sociaux. « Un champion de course. Médaillé d’or paralympique. Une icône de résilience. Souvenir d’Alex Zanardi », a écrit la Fédération internationale de l’automobile (FIA).

« Malgré toutes les épreuves qu’il a affrontées, il a toujours avancé. Il est un des plus grands exemples de détermination et de résilience. Merci Alex je vais me souvenir de toi pour toujours. Condoléances aux proches et à la famille », mentionne le coureur automobile Bertrand Godin.