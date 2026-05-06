Grand McDon : ça bouge au McDonald’s de Baie-Comeau

Par Karianne Nepton-Philippe 1:43 PM - 6 mai 2026
Temps de lecture :

L'équipe du McDonald's de Baie-Comeau lors du Grand McDon le 6 mai. Photo Manon Jean

Le 6 mai, c’est le jour du Grand McDon dans les restaurants McDonald’s et l’équipe de Baie-Comeau est à pied d’oeuvre. 

Kiosques, ballons, drapeaux; tout y est pour attirer les gens vers le restaurant McDonald’s Famille Bérubé de Baie-Comeau pour l’occasion. 

Les sommes amassées lors du Grand McDon sont réparties entre la Maison Ronald McDonald et un organisme de la région, soit le projet MAVIE. 

« Soyez des nôtres pour cette belle journée! 40 % de la somme amassée lors de cette journée ira pour soutenir nos activités. C’est une journée doublement importante », peut-on lire sur la page Facebook du projet MAVIE. 

Le Projet MAVIE est le Mouvement pour l’Accomplissement, la Valorisation, l’Intégration sociale et l’Émancipation des personnes handicapées. 

Les sommes amassées lors du Grand McDon sont réparties entre la Maison Ronald McDonald et un organisme de la région, soit le projet MAVIE.  Photo Manon Jean

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

Partager cet article
Transformez cet article en souvenir Faites-le encadrer via yourframedarticle
Politique d'opinion et commentaire
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires

À lire également

Actualité Sport

Baie-Comeau : un ancien participant des Championnats du monde de paracyclisme est décédé

Actualité Économie

Tadoussac : Chez Mathilde figure toujours dans le Guide Michelin

Actualité Premières Nations

«Un retard inacceptable» à combler pour la sécurité des femmes autochtones

Emplois vedettes

COORDONNATEUR.TRICE

Cinoche Festival du film international de Baie-Comeau
Baie-Comeau
Consulter l'offre
Voir tous les emplois

Lire également

Actualité Sport

Baie-Comeau : un ancien participant des Championnats du monde de paracyclisme est décédé

Consulter la nouvelle
Actualité Économie

Tadoussac : Chez Mathilde figure toujours dans le Guide Michelin

Consulter la nouvelle

Édition papier

Consultez l'édition de la semaine - 6 mai 2026

À DÉCOUVRIR

Découvrir plus de contenus
Horizon

Liquidateur : bien se préparer à régler une succession.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Mandat de protection : arrivez bien préparé chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Acheter ou vendre une propriété : arrivez prêt chez le notaire.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

Testament notarié : se préparer pour mieux décider.

Présenté par Chambre des notaires du Québec
Horizon

La Côte-Nord, ce n’est pas une destination. C’est une adoption.

Présenté par Tourisme Côte-Nord
Concours

Le sportif St-Hubert Express de la semaine

Se termine le 5 mai 2027 Participer