Grand McDon : ça bouge au McDonald’s de Baie-Comeau

Le 6 mai, c’est le jour du Grand McDon dans les restaurants McDonald’s et l’équipe de Baie-Comeau est à pied d’oeuvre.

Kiosques, ballons, drapeaux; tout y est pour attirer les gens vers le restaurant McDonald’s Famille Bérubé de Baie-Comeau pour l’occasion.

Les sommes amassées lors du Grand McDon sont réparties entre la Maison Ronald McDonald et un organisme de la région, soit le projet MAVIE.

« Soyez des nôtres pour cette belle journée! 40 % de la somme amassée lors de cette journée ira pour soutenir nos activités. C’est une journée doublement importante », peut-on lire sur la page Facebook du projet MAVIE.

Le Projet MAVIE est le Mouvement pour l’Accomplissement, la Valorisation, l’Intégration sociale et l’Émancipation des personnes handicapées.