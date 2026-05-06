Pas de place pour le Pro-shop à Baie-Comeau 

La boutique Pro-shop, qui offre de l’aiguisage de patin et du prêt d’équipement de glace, se retrouve dans une situation incertaine. Le propriétaire peut garder son local au Centre Henri-Desjardins tout au long des travaux, mais n’aurait plus rien à partir de l’automne.

Denis Charest, propriétaire du Pro-Shop, soutient qu’à partir du mois d’octobre, il n’aura plus de local pour entreposer ses équipements ni offrir son service. Il raconte être plongé dans « l’incertitude » depuis plusieurs semaines.

« Au mois de septembre ou octobre, on m’a présenté des papiers. Je devais remplir un document pour faire ma demande de déménager à Marquette. J’ai fait la demande pour aller là-bas et on a mis une date de fin à mon bail », explique-t-il.

Ensuite, en raison des travaux débutés au Centre Henri-Desjardins pour le curling et la fin de son bail le 17 avril, Denis Charest mentionne que la Ville lui aurait demandé à un certain moment de quitter les lieux.

Cette situation a été évitée de justesse. « Là, j’ai eu une rencontre avec les loisirs jeudi (30 mai) et on m’autorise à rester ici jusqu’au mois d’octobre », poursuit-il.

La Ville de Baie-Comeau confirme cette information. « Les travaux aux CHD devraient s’échelonner jusqu’en décembre. Pour le début des travaux, le local du Pro-shop ne sera pas affecté et on estime qu’il pourrait demeurer disponible jusqu’en octobre 2026 », écrit-elle par courriel.

Préavis de deux semaines

Toutefois, Denis Charest a reçu l’information qu’en tout temps, il est possible qu’on lui demande de quitter avec un préavis de deux semaines.

« J’espère que ça n’arrivera pas, parce que je n’ai aucun endroit pour entreposer mon équipement, je ne vais pas mettre ça dans mon salon », lance-t-il.

Selon lui, cette situation le ramène à la « case départ » lorsqu’il pensait devoir quitter, il y a environ un mois.

Centre sportif Alcoa

Avant même que les travaux du curling débutent au Centre Henri-Desjardins, le propriétaire du Pro-shop avait demandé d’être transféré au Centre sportif Alcoa.

« J’ai demandé d’aller dans l’autre aréna, parce que tout va se passer là-bas. Ici, ça va devenir le curling d’un côté et du scolaire ou du patinage artistique de l’autre », dit-il.

« Quand on a eu les premières discussions il y a trois ans, il n’y avait pas de problème. Je savais même où j’allais m’en aller dans le Centre sportif Alcoa. »

Toutefois, M. Charest raconte qu’il n’a toujours pas d’endroit pour lui dans l’aréna du secteur Marquette.

La Ville de Baie-Comeau, qui a reçu sa demande de transfert, indique que « cette demande s’ajoute à plusieurs autres que nous avons de divers organismes ».

« Une analyse de l’optimisation de l’espace dans ce bâtiment avancera dans les prochains mois et on devrait avoir une meilleure idée en septembre prochain », peut-on lire ensuite.

Pro-shop offre des services d’aiguisage de patin et de prêt d’équipement de glace. Photo Karianne Nepton-Philippe

Prolonger le bail ?

Là où il y a confusion, c’est au niveau de l’option de prolonger le bail après le mois d’octobre.

La Ville de Baie-Comeau soutient de son côté avoir « offert au propriétaire du Pro-shop de prolonger son bail pour débuter la saison au Centre Henri-Desjardins ».

Affirmation que réfute Denis Charest. Selon ce qu’il mentionne au Journal, la Ville ne lui a jamais donné l’option.

« Je suis ouvert à continuer au Centre Henri-Desjardins en attendant le Centre sportif Alcoa. Totalement ouvert », déclare-t-il.

« Le Pro-shop, c’est un service public. Je demande juste de pouvoir offrir mon service aux gens », ajoute-t-il.

Notons que le service d’aiguisage de patin peut se donner dans certains magasins sportifs, mais ceux-ci ont parfois des horaires plus limités.

Un client a aussi lancé une pétition pour que la Ville de Baie-Comeau trouve rapidement une solution pour le Pro-shop. Au moment d’écrire ces lignes, elle compte 926 signatures.