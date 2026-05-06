Ragueneau : fermeture d’une portion du rang 2

Par Karianne Nepton-Philippe 2:41 PM - 6 mai 2026
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En raison d'un bris de route, situé au 2078, rang 2, la circulation est temporairement interrompue.  Photo Pixabay

En raison d’un bris de route à Ragueneau, situé au 2078, rang 2, la circulation est temporairement interrompue à cet endroit. 

Le maire de la municipalité, Steve Berthiaume, indique qu’il s’agit d’un trou dans la chaussée. Celui-ci est au-dessus d’un ponceau. 

Par prévention, la municipalité a fermé la route le 5 mai au soir. Elle a fait venir un ingénieur sur place ce matin pour analyser le tout. 

« On a demandé un premier constat pour connaitre l’ampleur des dégâts. Ça peut être un trou formé par la pluie, comme le ponceau qui s’est affaissé », précise le maire. 

« Nous allons en savoir plus d’ici la fin de la journée », ajoute-t-il. 

Karianne Nepton-Philippe

Journaliste au journal Le Manic depuis 2022, Karianne Nepton-Philippe a fait ses débuts huit ans plus tôt à la télévision communautaire en Haute-Côte-Nord. Ayant également... Lire la suite

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