Ragueneau : fermeture d’une portion du rang 2

En raison d’un bris de route à Ragueneau, situé au 2078, rang 2, la circulation est temporairement interrompue à cet endroit.

Le maire de la municipalité, Steve Berthiaume, indique qu’il s’agit d’un trou dans la chaussée. Celui-ci est au-dessus d’un ponceau.

Par prévention, la municipalité a fermé la route le 5 mai au soir. Elle a fait venir un ingénieur sur place ce matin pour analyser le tout.

« On a demandé un premier constat pour connaitre l’ampleur des dégâts. Ça peut être un trou formé par la pluie, comme le ponceau qui s’est affaissé », précise le maire.

« Nous allons en savoir plus d’ici la fin de la journée », ajoute-t-il.